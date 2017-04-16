Каррагер: "Харт – то, что нужно "Ливерпулю"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что Джо Харт из "Манчестер Сити" решит все проблемы "красных" с вратарской позицией.

По окончании сезона 29-летнему Харту предстоит определиться с местом продолжения карьеры: тренер "горожан" Пеп Гвардиола по-прежнему не питает особых симпатий к Джо, а "Торино" не может позволить себе постоянный трансфер вратаря после завершения аренды.



По слухам, определенный интерес к Харту проявляет "Ливерпуль" и даже личной рулевой "красных" Юрген Клопп. Каррагер надеется, что это действительно так, и с покупкой Джо клуб решит все проблемы с вратарской позицией.



"На мой взгляд, Джо Харт отвечает всем требованиям, которым должен соответствовать вратарь "Ливерпуля". На данный момент Клопп может рассчитывать только на Симона Миньоле и Лориса Кариуса, но их нельзя назвать вратарями топ-уровня. Джо определенно входит в их число".



"Он завоевывал титулы, играл в Лиге Чемпионов и выработал чемпионский менталитет. Он поработал над концентрацией и, несмотря на слова Пепа Гвардиолы, я думаю, что он прилично играет ногами", - цитирует Каррагера Daily Mirror.