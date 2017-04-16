Конте рад, что Луис заткнул своих критиков

Антонио Конте и Давид Луис Главный тренер "Челси" Антонио Конте рад, что местные репортеры поменяли свое мнение о защитнике Давиде Луиса.

Фанаты "синих" со смущением отреагировали на возвращение Луиса в клуб прошлым летом. Во время своего первого пребывания на "Стэмфорд Бридж" бразилец не отличался надежной игрой и был главной мишенью для критики журналистов.

Тем не менее, Конте даже не сомневался, что при правильном отношении к делу Давиду сможет заткнуть рот репортерам и исправить свою репутацию. Антонио рад, что защитнику это удалось.

"Когда Давид вернулся в Англию, я слышал о нем много плохих историй. Его даже не считали защитником и обвиняли в бесконечных ошибках. Его покупка была большим вызовом для меня, но теперь мы можете заметить, что Давид – очень сильный защитник".

"Я всегда повторяю ему, что важно фокусироваться на своей игре. И теперь Давид выполняет важную роль для команды: ему идеально подходит позиция центрального защитника, ведь он великолепно начинает игру первым пасом".

"Когда мы решили его купить, мы были уверены в нем. Мы были уверены, что он действительно хороший игрок и снова станет одним из лучших защитников в европейском футболе", - сообщил Конте The Independent.



Метки Конте, Луис, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 16.04.2017 14:00

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  1. jesus33 16.04.2017 14:03 # jesus33
    Косячить через матч - заткнуть критиков.
    конте конечно тупой как пробка, но так явно это показывать то зачем.

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  2. budun 16.04.2017 14:02 # budun
    Ну, Конте молодец. Подбадривать футболистов нужно до последнего, как бы паршиво они не играли.

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