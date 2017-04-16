Озил надеется, что проигрыш "Баварии" будет полезен для "Арсенала"

Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил надеется, что сокрушительное поражение от "Баварии" в 1/8 финала Лиги Чемпионов позволит "канонирам" извлечь важный урок.

По словам Озила, его команда хорошо подготовилась к двухраундовому с чемпионами Бундеслиги, однако не сумела реализовать план Арсена Венгер и потерпела одно из самых сокрушительных поражений в его карьере. Месут надеется, что клуб извлечет из него важный урок.



"Разрушительные поражения от "Баварии" в этом сезоне образовали один из самых мрачных периодов в моей футбольной карьере. Проигрыш в Мюнхене однозначно войдет в пятерку самых унизительных за всю мою жизнь".



"На самом деле мы хорошо подготовились к игре, Арсен Венгер раскрыл нам свой план. Он очень доходчиво объяснил свои идеи - и они были хороши".



"Нашей задачей было не позволить Матсу Хуммельсу вскрывать игру первым пасом. Мы хотели, чтобы атаки "Баварии" начинал Хави Мартинес – тоже прекрасный защитник, но не очень хорошо работающий с мячом".



"Я мог бы продолжать расписывать наши идеи и объяснять, почему они не были выполнены. Я мог бы искать оправдания, но не собираюсь этого делать. То, что произошло между нами в раздевалке, никого не касается, кроме нас самих".



"На самом деле провалились мы все. Мы все провели игру далеко не лучшим образом. Именно после таких матчей стоит взглянуть на себя в зеркало. Такие игры невозможно забыть – наоборот, мы должны извлечь из него важный урок. Мы все должны взять ответственность на себя и задать пару неудобных вопросов. Все - игроки, тренеры и даже руководство".



"Подобного рода фиаско представляет собой прекрасную возможность исправиться и выйти на правильный путь. Я часто падал плашмя по ходу футбольной карьеры, но всегда поднимался и побеждал. Надеюсь, поражение от Баварии тоже будет полезным для нас", - цитирует Озила Sky Sports.