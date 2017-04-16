Озил надеется, что проигрыш "Баварии" будет полезен для "Арсенала"

Месут Озил Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил надеется, что сокрушительное поражение от "Баварии" в 1/8 финала Лиги Чемпионов позволит "канонирам" извлечь важный урок.

По словам Озила, его команда хорошо подготовилась к двухраундовому с чемпионами Бундеслиги, однако не сумела реализовать план Арсена Венгер и потерпела одно из самых сокрушительных поражений в его карьере. Месут надеется, что клуб извлечет из него важный урок.

"Разрушительные поражения от "Баварии" в этом сезоне образовали один из самых мрачных периодов в моей футбольной карьере. Проигрыш в Мюнхене однозначно войдет в пятерку самых унизительных за всю мою жизнь".

"На самом деле мы хорошо подготовились к игре, Арсен Венгер раскрыл нам свой план. Он очень доходчиво объяснил свои идеи - и они были хороши".

"Нашей задачей было не позволить Матсу Хуммельсу вскрывать игру первым пасом. Мы хотели, чтобы атаки "Баварии" начинал Хави Мартинес – тоже прекрасный защитник, но не очень хорошо работающий с мячом".

"Я мог бы продолжать расписывать наши идеи и объяснять, почему они не были выполнены. Я мог бы искать оправдания, но не собираюсь этого делать. То, что произошло между нами в раздевалке, никого не касается, кроме нас самих".

"На самом деле провалились мы все. Мы все провели игру далеко не лучшим образом. Именно после таких матчей стоит взглянуть на себя в зеркало. Такие игры невозможно забыть – наоборот, мы должны извлечь из него важный урок. Мы все должны взять ответственность на себя и задать пару неудобных вопросов. Все - игроки, тренеры и даже руководство".

"Подобного рода фиаско представляет собой прекрасную возможность исправиться и выйти на правильный путь. Я часто падал плашмя по ходу футбольной карьеры, но всегда поднимался и побеждал. Надеюсь, поражение от Баварии тоже будет полезным для нас", - цитирует Озила Sky Sports.



Метки Арсенал, Озил

Автор foxmcfc   

Дата 16.04.2017 13:00

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  1. abse 16.04.2017 13:45 # abse
    Запаздали с новостью на пару месяцев

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  2. fc-zenit 16.04.2017 13:06 # fc-zenit
    это всос войдёт в историю вулвича, как самый последний сыгранный матч шконониров в ЛЧ.

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