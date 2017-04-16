Лэмпард удивлен отсутствием Алли среди номинантов на Игрока Года

Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард выразил недоумение отсутствием полузащитника "Тоттенхэма" Деле Алли в списке номинантов на звание Игрока Года по версии PFA.

На текущей неделе Ассоциация профессиональных игроков объявила, что за самую престижную индивидуальную награду в английском футболе поспорят Алексис Санчес, Харри Кейн, Нголо Канте, Эден Азар, Ромелу Лукаку и Златан Ибрагимович.



В то же время 21-летний Алли был номинирован лишь на звание молодого Игрока Года, и, как кажется, 16 собственных голов в Премьер-Лиге и текущее второе место "шпор" должны гарантировать Деле этот приз.



Однако Лэмпард считает, что Алли заслуживает того, чтобы претендовать на взрослую награду, обладатель которой будет объявлен 23 апреля.



"Да, я считаю, что Алли следовало включить в список. Думаю, голосование проходит слишком рано. Если посмотреть на шестерку номинантов, то там есть Санчес, для команды которого сезон складывается довольно негативно в данный момент. Это слегка омрачает его сезон".



"Думаю, Деле Алли слабее провел первую половину сезону, и когда собирали голоса, он не демонстрировал той формы, которую мы наблюдаем в последнее время", — сообщил Лэмпард в эфире BBC.



Коллега Лэмпарда по телестудии Алан Ширер согласился, что подобного рода голосование проходит слишком рано.



"Располагая всеми этими современными технологиями, голосование совершенно точно можно было бы проводить в заключительную неделю сезона. Но никак не в середине февраля, это безумие", — заявил Ширер.