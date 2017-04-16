"Юнайтед" начал искать замену Ибрагимовичу

Златан Ибрагимович и Жозе Моуриньо "Манчестер Юнайтед" собирается искать замену нападающему Златану Ибрагимовичу, даже если тот продлит свое пребывание в клубе.

В своем дебютном английском сезоне Ибрагимович забил 28 голов за "красных дьяволов", включая победные мячи в матче за Суперкубок Англии и в финале Кубка Лиги. Высочайшая результативность ветерана позволяет "Юнайтед" сохранять шансы на успех в Лиге Европы и на завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги.

35-летний швед до сих пор не продлил свой истекающий контракт, однако можно уверенно сказать, уйдет Златан в конце этого сезона или следующего, это все равно будет огромная потеря для команды Жозе Моуриньо.

В связи с этим, утверждает Manchester Evening News, Моуриньо начал присматривать долгосрочную замену для Ибрагимовича. По информации издания, "Юнайтед" не питает особых надежд переманить на "Олд Траффорд" Харри Кейна из "Тоттенхэма" или Серхио Агуэро из "Манчестер Сити", а интерес "дьяволов" к Ромелу Лукаку из "Эвертона" в данный момент минимален.

Стоит отметить, что нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, трансферная цель номер один "Юнайтед" на лето, не рассматривается Моуриньо в качестве непосредственной замены Ибрагимовичу. Жозе, всегда предпочитавший играть с мощным форвардом на острие, в идеале хотел бы, чтобы Антуан и Златан действовали в паре.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2017 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1691

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. blackdreamer 16.04.2017 11:59 # blackdreamer
    бухаров разве что
    да носатый будет доить мешок еще пару сезонов

    (ответить)

  2. timanutd 16.04.2017 11:50 # timanutd
    Связка Гризманн-Ибра норм.

    (ответить)

  3. shirokov15 16.04.2017 11:33 # shirokov15
    Какой, нахой, Гризманн? Манки вообще головой пизданулись) Когда в команде Моуриньо на острие атаки был лёгкий и воздушный форвард? Ждите условного Манджукича.

    (ответить)

  4. knvlay 16.04.2017 11:23 # knvlay
    Нужен только гризманн, рэшфорда на острие наигрывай, чмоур

    (ответить)

  5. boavista 16.04.2017 11:19 # boavista
    Мората что ли он хочет? Или Маджукич?

    (ответить)

  6. fc-zenit 16.04.2017 11:11 # fc-zenit
    а как же марсиаль, рэшфорд?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: