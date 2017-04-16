"Юнайтед" начал искать замену Ибрагимовичу
"Манчестер Юнайтед" собирается искать замену нападающему Златану Ибрагимовичу, даже если тот продлит свое пребывание в клубе.
В своем дебютном английском сезоне Ибрагимович забил 28 голов за "красных дьяволов", включая победные мячи в матче за Суперкубок Англии и в финале Кубка Лиги. Высочайшая результативность ветерана позволяет "Юнайтед" сохранять шансы на успех в Лиге Европы и на завоевание места в топ-4 Премьер-Лиги.
35-летний швед до сих пор не продлил свой истекающий контракт, однако можно уверенно сказать, уйдет Златан в конце этого сезона или следующего, это все равно будет огромная потеря для команды Жозе Моуриньо.
В связи с этим, утверждает Manchester Evening News, Моуриньо начал присматривать долгосрочную замену для Ибрагимовича. По информации издания, "Юнайтед" не питает особых надежд переманить на "Олд Траффорд" Харри Кейна из "Тоттенхэма" или Серхио Агуэро из "Манчестер Сити", а интерес "дьяволов" к Ромелу Лукаку из "Эвертона" в данный момент минимален.
Стоит отметить, что нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, трансферная цель номер один "Юнайтед" на лето, не рассматривается Моуриньо в качестве непосредственной замены Ибрагимовичу. Жозе, всегда предпочитавший играть с мощным форвардом на острие, в идеале хотел бы, чтобы Антуан и Златан действовали в паре.
16.04.2017 11:00
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Последние комментарии:
бухаров разве что
да носатый будет доить мешок еще пару сезонов
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Связка Гризманн-Ибра норм.
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Какой, нахой, Гризманн? Манки вообще головой пизданулись) Когда в команде Моуриньо на острие атаки был лёгкий и воздушный форвард? Ждите условного Манджукича.
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Нужен только гризманн, рэшфорда на острие наигрывай, чмоур
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Мората что ли он хочет? Или Маджукич?
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а как же марсиаль, рэшфорд?
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