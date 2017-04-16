Матип: "Место "Ливерпуля" — в Лиге Чемпионов"

Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип призвал своих партнеров воспользоваться предоставившимся им шансом вернуть клуб на свое законное место — в Лигу Чемпионов.

Серьезные игровые проблемы "Арсенала" и отвлеченность "Манчестер Юнайтед" на Лигу Европы оставляют "красным" хорошие шансы удержаться в топ-4 Премьер-Лиги, несмотря на травмы ряда ключевых игроков. Матип считает, что такую возможность нельзя упускать.



"До старта сезона я не ожидал чего-то такого, я просто хотел сосредоточиться на игре в футбол и не ставил каких-либо целей. Но сейчас, занимая свою позицию, мы хотим постараться на ней остаться или даже улучшить".



"Место такого клуба, как "Ливерпуль" — в Лиге Чемпионов, поэтому мы будем сражаться, чтобы попасть туда и остаться там. Все эти трофеи и история делают "Ливерпуль" одним из величайших клубов, и каждый знает это. Большая история, большой клуб. "Ливерпуль" известен каждому, его имя говорит само за себя. Это великий клуб с историей".



"Я хочу выступать в Лиге Чемпионов, потому что там ты противостоишь лучшим командам и лучшим игрокам, это нравится каждому", — сообщил Матип Sky Sports.