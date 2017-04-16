Матип: "Место "Ливерпуля" — в Лиге Чемпионов"
Защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип призвал своих партнеров воспользоваться предоставившимся им шансом вернуть клуб на свое законное место — в Лигу Чемпионов.
Серьезные игровые проблемы "Арсенала" и отвлеченность "Манчестер Юнайтед" на Лигу Европы оставляют "красным" хорошие шансы удержаться в топ-4 Премьер-Лиги, несмотря на травмы ряда ключевых игроков. Матип считает, что такую возможность нельзя упускать.
"До старта сезона я не ожидал чего-то такого, я просто хотел сосредоточиться на игре в футбол и не ставил каких-либо целей. Но сейчас, занимая свою позицию, мы хотим постараться на ней остаться или даже улучшить".
"Место такого клуба, как "Ливерпуль" — в Лиге Чемпионов, поэтому мы будем сражаться, чтобы попасть туда и остаться там. Все эти трофеи и история делают "Ливерпуль" одним из величайших клубов, и каждый знает это. Большая история, большой клуб. "Ливерпуль" известен каждому, его имя говорит само за себя. Это великий клуб с историей".
"Я хочу выступать в Лиге Чемпионов, потому что там ты противостоишь лучшим командам и лучшим игрокам, это нравится каждому", — сообщил Матип Sky Sports.
16.04.2017 10:00
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сцуко,хватит игрокам давать вьюхи на тему ЛЧ!!!ботайте насчет всего,но эту тему не трогайте,падлааа.ведь сглазить можно влёгкую,неужели не понятно
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Раз такое дело, знающие подскажите.
Моура наняли в МЮ. Заходит он в раздевалку, ему кидают полотенце под ноги. Что было потом кто-нибудь знает?
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Кошельны: "Место "вулвича" — под шконкой"
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а твое место у параши, шланг ебанный
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