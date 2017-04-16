Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 33-го тура Премьер-Лиги за субботу.
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16.04.2017 09:20
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Мойес такой физрук. Оба мяча Сандерленда залетели на диком фарте (первый так вообще ппц), показательно как в концовке команда получила большинство и самым опасным моментом стал дальний удар Аничебе, который полетел много мимо.
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