Лучшие моменты субботних матчей Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Мусса Дембеле Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 33-го тура Премьер-Лиги за субботу.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2017 09:20

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  1. ben-arfa 16.04.2017 10:04 # ben-arfa
    Мойес такой физрук. Оба мяча Сандерленда залетели на диком фарте (первый так вообще ппц), показательно как в концовке команда получила большинство и самым опасным моментом стал дальний удар Аничебе, который полетел много мимо.

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