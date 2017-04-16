Азар советует Батшуайи подумать об уходе из "Челси"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар посоветовал своему одноклубнику Мичи Батшуайи подумать об уходе со "Стэмфорд Бридж" грядущим летом.

В июле прошлого года "синие" заплатили "Марселю" 33 миллиона фунтов за Батшуайи, однако тот сыграл лишь 17 матчей в Премьер-Лиге — все 17 раз выходя на замену. Мичи так и не смог навязать конкуренцию Диего Косте на позиции нападающего.



Азар обеспокоен ситуацией своего партнера по сборной Бельгии, предложив тому пару вариантов по решению возникших проблем.



"Он должен постараться больше играть за "Челси". Или подыскать другой клуб, чтобы реабилитироваться. Это непросто, ведь он провел хороший сезон в "Марселе". Сезон, в котором он имел возможность играть и забивать. Но это станет для него экспериментом".



"Мы с ним хорошо ладим, и я желаю ему снова обрести удовольствие от игры в футбол, от забитых голов, как он это делал на протяжении нескольких лет в "Стандарте" и "Марселе", — сообщил Азар бельгийской газете DH.