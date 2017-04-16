Поль Погба: "Юнайтед" хочет отомстить "Челси"

Поль Погба и Диего Коста Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что его команда жаждет мести за два поражения от "Челси" ранее в этом сезоне.

Лишь в прошлом месяце "синие" выбили "красных дьяволов" из Кубка Англии, одержав победу со счетом 1:0. А еще раньше, в октябре, команда Жозе Моуриньо была растоптана на "Стэмфорд Бридж" — 4:0.

Память об этих болезненных поражениях еще свежа в головах игроках "Юнайтед", поэтому в воскресенье на "Олд Траффорд" "дьяволы" постараются взять реванш у лидера Премьер-Лиги.

"Ну, в этом сезоне "Челси" дважды обыграл нас, и, конечно, мы не хотим, чтобы это повторилось в третий раз. Мы хотим победить".

"Да, они впереди нас, они сражаются за титул, и им важно выиграть этот матч. Но важно выиграть и нам, потому что мы сражаемся за попадание в топ-4. Это будет по-настоящему важный матч для каждой из команд".

"Мы должны быть сосредоточены и готовы, чтобы отомстить им, отомстить за себя. Поэтому давайте надеяться на лучшее и на то, что мы выиграем этот матч", — приводит слова Погба Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2017 08:00

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  1. havedriven 16.04.2017 09:19 # havedriven
    Если МЮ хотят победить то нужно не надеяться, а нормально играть

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  2. chelsea-ferrari 16.04.2017 08:36 # chelsea-ferrari
    хуясе.. какие же они жестокие мстуны.

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  3. davit-chelseafan 16.04.2017 08:15 # davit-chelseafan
    Как говориться, надейся на лучшее, а готовься к худшему, Поль))

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  4. asnural 16.04.2017 08:11 # asnural
    Третий раз не польдараз

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