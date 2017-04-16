Поль Погба: "Юнайтед" хочет отомстить "Челси"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что его команда жаждет мести за два поражения от "Челси" ранее в этом сезоне.

Лишь в прошлом месяце "синие" выбили "красных дьяволов" из Кубка Англии, одержав победу со счетом 1:0. А еще раньше, в октябре, команда Жозе Моуриньо была растоптана на "Стэмфорд Бридж" — 4:0.



Память об этих болезненных поражениях еще свежа в головах игроках "Юнайтед", поэтому в воскресенье на "Олд Траффорд" "дьяволы" постараются взять реванш у лидера Премьер-Лиги.



"Ну, в этом сезоне "Челси" дважды обыграл нас, и, конечно, мы не хотим, чтобы это повторилось в третий раз. Мы хотим победить".



"Да, они впереди нас, они сражаются за титул, и им важно выиграть этот матч. Но важно выиграть и нам, потому что мы сражаемся за попадание в топ-4. Это будет по-настоящему важный матч для каждой из команд".



"Мы должны быть сосредоточены и готовы, чтобы отомстить им, отомстить за себя. Поэтому давайте надеяться на лучшее и на то, что мы выиграем этот матч", — приводит слова Погба Sky Sports.