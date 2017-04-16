Ибрагимович: "Моуриньо прав, что критикует нападающих"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович считает, что его тренер Жозе Моуриньо был прав, подвергнув критике игроков атакующей группы.

После упущенной победы против "Андерлехта" в Лиге Европы (1:1) Моуриньо заявил, что на месте защитников он был бы расстроен своими партнерами по атаке. Жозе посетовал, что его подопечные были "небрежны" у чужих ворот.



Моуриньо уже неоднократно подвергался критике за публичные претензии в адрес своих игроков, однако в данном конкретном случае Ибрагимович поддерживает тренера.



"Я абсолютно его поддерживаю. Думаю, он прав в этом отношении. Сегодня я не чувствовал себя хорошо в том смысле, что испытывал усталость. Но это не является оправданием, потому что я все равно должен играть хорошо, все равно должен делать гораздо больше и гораздо лучше, чем сделал сегодня. Я говорю за себя, и матч против "Андерлехта" нельзя назвать хорошим".



"Впереди еще целый месяц, предстоит сыграть много матчей. Я играю почти во всех матчах. Однако мы все еще притираемся друг к друг, мы все еще вынуждены подгонять себя, потому что совмещаем выступления в Лиге Европы с концовкой Премьер-Лиги. Мы сражаемся на обоих фронтах", — цитирует Ибрагимовича The Telegraph.