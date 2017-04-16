33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 16 апреля двумя поединками продолжится 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВЕСТ БРОМВИЧ — ЛИВЕРПУЛЬ 15:30 Онлайн-трансляция



Судьба "Ливерпуля" в его собственных руках — "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" слишком обременены собственными проблемами, чтобы устроить фантастический спурт на финише. Поэтому "красным" лишь важно набирать свои очки, и матч против "Вест Бромвича" видится именно таким, где поражение недопустимо. Тем более, чем "дрозды" заметно притормозили, добравшись до знакового рубежа в 40 очков. "Ливерпуль" не проигрывает уже в семи встречах с "дроздами" в рамках Премьер-Лиги, одержав три победы.



Лазарет "Вест Бромвича" пуст, но у пары игроков есть небольшие болячки.



"Ливерпуль" все еще вынужден обходиться без Адама Лалланы и Джордана Хендерсона, а Садио Мане в этом сезоне уже не сыграет.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция



"Просто очередной матч", — именно так назвал предстоящую встречу со своей бывшей командой Жозе Моуриньо. Возможно, главный тренер "Манчестер Юнайтед" немного лукавит, да и два поражения от "Челси" ранее в этом сезоне не должны были бесследно исчезнуть из памяти португальца. "Синие" явно свежее, ведь их соперник в четверг проводил матч в Лиге Европы, но одновременно испытывают большее давление из-за дышащего в спину "Тоттенхэма". Можно не сомневаться лишь в том, что Антонио Конте сделает все возможное, чтобы мотивировать свою команду на третью кряду победу над "Юнайтед" и очередной шаг к титулу. В 12 последних встречах соперников с учетом всех соревнований "Челси" ни разу не уступил, одержав семь побед.



Голкипер "Юнайтед" Давид Де Хеа должен решить свои проблемы с бедром к субботе. Уэйн Руни и Эшли Янг приступили к тренировкам после травм и могут принять участие в матче.



На возвращение в старт "Челси" претендуют Цеск Фабрегас и Виллиан.