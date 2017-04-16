"Ливерпуль" исключает продажу Коутиньо в "Барселону"

"Ливерпуль" сообщил "Барселоне", что полузащитник Филиппе Коутиньо не продается ни за какие деньги.

На днях в испанской прессе появилась информация, что каталонский клуб добился значительного прогресса в переговорах с "красными" о покупке Коутиньо, а тот якобы открыт к идее воссоединиться со своим партнером по сборной Бразилии Неймаром на "Ноу Камп".



Однако Liverpool Echo опровергает эту информацию и утверждает, что "Ливерпуль" не ведет никаких переговоров с "Барсой" и даже не собирается их начинать. На "Энфилде" абсолютно уверены, что Коутиньо никуда не уйдет.



О том, что Филиппе не продается ни за какие деньги, "Ливерпуль" уведомил своих коллег из "Барсы" еще несколько месяцев назад, и с тех пор ничего не изменилось — не считая того, что в январе Коутиньо заключил с мерсисайдским клубом новый контракт на пять лет.



Меж тем, главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил уверенность, что 24-летний бразилец сохранит верность "красным" на ближайшие годы.



"Думаю, это позитивно, что существует подобный интерес. Я не переживаю насчет этого, потому что думаю, это место хорошо подходит Филу, и он чувствует себя здесь комфортно".



"Он прошел через сложный период, когда он был травмирован, а затем боролся за возвращение в форму. Это нормально. В трех последних матчах вы могли сразу заметить, какое большое влияние он оказывает на игру, если его форма хоть немного в порядке".



"Это великолепно для нас. На самом деле я не переживаю из-за интереса к нему, потому что у парней здесь есть достаточные перспективы, и они по-настоящему хотят быть частью этого в предстоящие годы", — сообщил Клопп.