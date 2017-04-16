Погба: "Канте бегает за 11 игроков"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба похвалил своего оппонента из "Челси" Поля Погба и заявил, что тот способен выполнять черновую работу за всю команду.

Противостояние двух ведущих игроков сборной Франции является одной из изюминок матча, что в воскресенье состоится на "Олд Траффорд". В преддверии этого поединка Погба не стал скупиться на похвалы своему соотечественнику.



"Каждый знает, что Нголо Канте способен бегать за 11 игроков — это его лучшее качество. Он получает мяч и играет просто. Когда тренер просит его о чем-нибудь, он делает это и делает в лучшем виде".



"Он один из важнейших игроков "Челси", и он тот, кто делает разницу, потому что, если посмотреть, то при трех потерях мяча он четырежды вернет его обратно! Он везде! Он большой игрок", — сообщил Погба MUTV.