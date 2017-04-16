Погба: "Канте бегает за 11 игроков"

Нголо Канте и Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба похвалил своего оппонента из "Челси" Поля Погба и заявил, что тот способен выполнять черновую работу за всю команду.

Противостояние двух ведущих игроков сборной Франции является одной из изюминок матча, что в воскресенье состоится на "Олд Траффорд". В преддверии этого поединка Погба не стал скупиться на похвалы своему соотечественнику.

"Каждый знает, что Нголо Канте способен бегать за 11 игроков — это его лучшее качество. Он получает мяч и играет просто. Когда тренер просит его о чем-нибудь, он делает это и делает в лучшем виде".

"Он один из важнейших игроков "Челси", и он тот, кто делает разницу, потому что, если посмотреть, то при трех потерях мяча он четырежды вернет его обратно! Он везде! Он большой игрок", — сообщил Погба MUTV.


Метки Канте, Манчестер Юнайтед, Погба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 16.04.2017 00:05

Количество просмотров Просмотров: 513

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Последние комментарии:




  1. kamran-arsenal 16.04.2017 00:30 # kamran-arsenal
    не то что ты

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  2. redd-evil 16.04.2017 00:24 # redd-evil
    "Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба похвалил своего оппонента из "Челси" Поля Погба"

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  3. knvlay 16.04.2017 00:24 # knvlay
    "Противостояние двух ведущих игроков сборной Франции..."
    С каких пор канте им стал?

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  4. reeker 16.04.2017 00:15 # reeker
    Ну ладно,норм подлизал своему хозяину.

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  5. ruslan19930611 16.04.2017 00:13 # ruslan19930611
    Признался что Канте >Погба и 10 играков Мю

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