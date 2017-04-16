Погба: "Канте бегает за 11 игроков"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба похвалил своего оппонента из "Челси" Поля Погба и заявил, что тот способен выполнять черновую работу за всю команду.
Противостояние двух ведущих игроков сборной Франции является одной из изюминок матча, что в воскресенье состоится на "Олд Траффорд". В преддверии этого поединка Погба не стал скупиться на похвалы своему соотечественнику.
"Каждый знает, что Нголо Канте способен бегать за 11 игроков — это его лучшее качество. Он получает мяч и играет просто. Когда тренер просит его о чем-нибудь, он делает это и делает в лучшем виде".
"Он один из важнейших игроков "Челси", и он тот, кто делает разницу, потому что, если посмотреть, то при трех потерях мяча он четырежды вернет его обратно! Он везде! Он большой игрок", — сообщил Погба MUTV.
16.04.2017 00:05
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"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба похвалил своего оппонента из "Челси" Поля Погба"
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"Противостояние двух ведущих игроков сборной Франции..."
С каких пор канте им стал?
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Ну ладно,норм подлизал своему хозяину.
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Признался что Канте >Погба и 10 играков Мю
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