"Сити" разгромил на выезде "Саутгемптон"

Венсан Компани "Манчестер Сити" поднялся на третью позицию в Премьер-Лиге, уверенно разобравшись на выезде с "Саутгемптоном" — 0:3.

Решив свои проблемы со здоровьем, в стартовый состав "святых" вернулся Маноло Габбиадини, заменив в нападении Шейна Лонга. Стивен Дэвис появился вместо Йорди Класи.

Не рискнув Венсаном Компани против "Халла", тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выпустил своего капитана с первых минут на сей раз. Он и Николас Отаменди сменили Джонса Стоунса с Александром Коларовым в центре обороны. Рахим Стерлинг и Фабин Дельф уступили свои места в команде Кевину Де Брюйне и Фернандиньо.

Первый опасный момент в матче создали гости, но Серхио Агуэро не попал в дальний угол ворот. На 15-й минуте "Саутгемптон" ответил своим промахом — Душан Тадич пробил в касание выше после прострела с фланга.

В первом тайме зрители так и не увидели точных ударов, хотя ближе к перерыву игровое преимущество "Сити" стало значительным. В одном из эпизодов Лерой Сане пытался заработать пенальти, но рефери Нил Суорбрик не поверил в его падение.

На 55-й минуте "горожанам" все-таки удалось продавить оборону "святых". Давид Сильва подал угловой, а Компани выиграл борьбу в штрафной у Майи Йошиды и пробил головой с отскоком от газона — 0:1.

Пропущенный гол негативно подействовал на хозяев, они занервничали и стали раз за разом ошибаться. В конце концов на 77-й минуте гости этим воспользовались, Де Брюйне и Сане выскочили вдвоем на Фрэйзера Форстера, и после паса бельгийца Лерой поразил свободный угол ворот — 0:2.

На 80-й минуте счет стал разгромным. Агуэро перепрыгнул двух защитников и во вратарской замкнул навесную передачу Де Брюйне — 0:3.

"Саутгемптон" показал себя достаточно крепким соперником, но после первого гола игра у "Сити" пошла как по маслу. "Горожане" одержали вторую победу подряд и теперь минимум сутки проведут на третьей позиции в Премьер-Лиге.

"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2017 21:25

Количество просмотров Просмотров: 1275

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. farot 15.04.2017 22:33 # farot
    нормас там Барса перестрелку устроила с сосьедадом

    (ответить)

  2. chelseafanmd 15.04.2017 22:21 # chelseafanmd
    Ростов сыграл 5 матче подряд 0-0 ахахах О_О

    (ответить)

  3. cfc000000 15.04.2017 22:14 # cfc000000
    Смотрю в таблицу и в упор не вижу арсенал, а мю все так же 6 30 57

    (ответить)

  4. reeker 15.04.2017 22:04 # reeker
    Бля пенсы кончайте собираться под высерами жесуса,заебали позориться.

    (ответить)

  5. knvlay 15.04.2017 21:51 # knvlay
    Кейн забил 20 голов в трех подряд сезонах АПЛ, до него это делали Ширер, Анри и ван Нистелрой

    мда, в когорту мегатопарей попал

    (ответить)

  6. madchester 15.04.2017 21:41 # madchester
    Красавцы!Рад за Компани.

    (ответить)

  7. hazarchik 15.04.2017 21:36 # hazarchik
    Димаш топчик

    (ответить)

  8. meshuggah 15.04.2017 21:35 # meshuggah
    7 Арсенал 30 54

    ах ах ах

    (ответить)

  9. jesus33 15.04.2017 21:32 # jesus33
    Chelsea уже глядя на эту машину не о титуле думает, а как бы на втором месте свою жопу удержать.

    (ответить)

  10. paul-shark 15.04.2017 21:26 # paul-shark
    с победой жизуса.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: