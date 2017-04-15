"Сити" разгромил на выезде "Саутгемптон"

"Манчестер Сити" поднялся на третью позицию в Премьер-Лиге, уверенно разобравшись на выезде с "Саутгемптоном" — 0:3.

Решив свои проблемы со здоровьем, в стартовый состав "святых" вернулся Маноло Габбиадини, заменив в нападении Шейна Лонга. Стивен Дэвис появился вместо Йорди Класи.



Не рискнув Венсаном Компани против "Халла", тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выпустил своего капитана с первых минут на сей раз. Он и Николас Отаменди сменили Джонса Стоунса с Александром Коларовым в центре обороны. Рахим Стерлинг и Фабин Дельф уступили свои места в команде Кевину Де Брюйне и Фернандиньо.



Первый опасный момент в матче создали гости, но Серхио Агуэро не попал в дальний угол ворот. На 15-й минуте "Саутгемптон" ответил своим промахом — Душан Тадич пробил в касание выше после прострела с фланга.



В первом тайме зрители так и не увидели точных ударов, хотя ближе к перерыву игровое преимущество "Сити" стало значительным. В одном из эпизодов Лерой Сане пытался заработать пенальти, но рефери Нил Суорбрик не поверил в его падение.



На 55-й минуте "горожанам" все-таки удалось продавить оборону "святых". Давид Сильва подал угловой, а Компани выиграл борьбу в штрафной у Майи Йошиды и пробил головой с отскоком от газона — 0:1.



Пропущенный гол негативно подействовал на хозяев, они занервничали и стали раз за разом ошибаться. В конце концов на 77-й минуте гости этим воспользовались, Де Брюйне и Сане выскочили вдвоем на Фрэйзера Форстера, и после паса бельгийца Лерой поразил свободный угол ворот — 0:2.



На 80-й минуте счет стал разгромным. Агуэро перепрыгнул двух защитников и во вратарской замкнул навесную передачу Де Брюйне — 0:3.



"Саутгемптон" показал себя достаточно крепким соперником, но после первого гола игра у "Сити" пошла как по маслу. "Горожане" одержали вторую победу подряд и теперь минимум сутки проведут на третьей позиции в Премьер-Лиге.



"Саутгемптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче