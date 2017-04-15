Клоппа раздражают вопросы о тактике "Ливерпуля"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его начинают раздражать вопросы о тактике "красных".

По ходу всего нынешнего сезона Клоппу приходится отвечать на вопросы о предсказуемости "красных" против маленьких команд и отсутствии плана Б. На последней пресс-конференции Юрген раскритиковал репортеров.

"Если кто-то скажет мне об отсутствии плана Б, я просто не пойму его. На самом деле я даже потерял немного уважения к людям, которые постоянно затрагивают эту тему".

"В этом сезоне мы много владеем мячом и побеждали в таком стиле "Халл" и Лестер". Мы показывали блестящий футбол, основанный не на прессинге, а передачах и комбинациях".

"Мой Дортмунд тоже мог побеждать, не прибегая к контрпрессингу. Мы старались играть в футбол, побеждать и все такое. В этом сезоне "Ливерпуль" проигрывали не потому, что у нас не было плана Б. Дело было в различных проблемах", - цитирует Клоппа Goal.



Метки Клопп, Ливерпуль

Автор foxmcfc   

Дата 15.04.2017 20:00

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Последние комментарии:




  1. rav-07 15.04.2017 20:36 # rav-07
    Клоп и не знает что такое тактика. Беги и бей, беги и бей. Весь футбол

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  2. miracle 15.04.2017 20:11 # miracle
    говнарь -.-

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  3. barstreetboy 15.04.2017 20:07 # barstreetboy
    Всех колбасников с Хилсборо, от души, здоровья!

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