Клоппа раздражают вопросы о тактике "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его начинают раздражать вопросы о тактике "красных".
По ходу всего нынешнего сезона Клоппу приходится отвечать на вопросы о предсказуемости "красных" против маленьких команд и отсутствии плана Б. На последней пресс-конференции Юрген раскритиковал репортеров.
"Если кто-то скажет мне об отсутствии плана Б, я просто не пойму его. На самом деле я даже потерял немного уважения к людям, которые постоянно затрагивают эту тему".
"В этом сезоне мы много владеем мячом и побеждали в таком стиле "Халл" и Лестер". Мы показывали блестящий футбол, основанный не на прессинге, а передачах и комбинациях".
"Мой Дортмунд тоже мог побеждать, не прибегая к контрпрессингу. Мы старались играть в футбол, побеждать и все такое. В этом сезоне "Ливерпуль" проигрывали не потому, что у нас не было плана Б. Дело было в различных проблемах", - цитирует Клоппа Goal.
15.04.2017 20:00
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Последние комментарии:
Клоп и не знает что такое тактика. Беги и бей, беги и бей. Весь футбол
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говнарь -.-
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Всех колбасников с Хилсборо, от души, здоровья!
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