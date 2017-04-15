"Эвертон" обошел "Юнайтед" и "Арсенал" в таблице

Победа 3:1 над "Бернли" позволила "Эвертону" подняться на пятую позицию в Премьер-Лиге, опередив "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Первый тайм матча на "Гудисон Парк" не принес голов, хотя обе команды имели ряд неплохих моментов — в том числе гости, когда Росс Баркли только на линии ворот остановил мяч после удара головой Майкла Кина.



Зато после перерыва голы посыпались. Неожиданно раззабивавшийся Фил Ягиелка головой замкнул подачу с углового — 1:0. Впрочем тут же последовал ответ "бордовых". Это Сэм Воскс реализовал пенальти, который он сам же и заработал, заставив голкипера "Эвертона" сфолить в штрафной — 1:1.



И все-таки хозяева продемонстрировали большее рвение к победе, в концовке дожав "Бернли". Сперва Бен Ми срезал мяч в свои ворота после удара Баркли — 2:1. А затем Ромелу Лукаку с близкого расстояния расстрелял Тома Хитона — 3:1.



Одержав эту победу, "Эвертон" одним махом опередил "Манчестер Юнайтед" с "Арсеналом" и оказался на пятой позиции. Правда, конкуренты "ирисок" имеют несколько матчей в запасе.



"Эвертон" — "Бернли". Отчет о матче