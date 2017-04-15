"Эвертон" обошел "Юнайтед" и "Арсенал" в таблице

Эвертон Победа 3:1 над "Бернли" позволила "Эвертону" подняться на пятую позицию в Премьер-Лиге, опередив "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Первый тайм матча на "Гудисон Парк" не принес голов, хотя обе команды имели ряд неплохих моментов — в том числе гости, когда Росс Баркли только на линии ворот остановил мяч после удара головой Майкла Кина.

Зато после перерыва голы посыпались. Неожиданно раззабивавшийся Фил Ягиелка головой замкнул подачу с углового — 1:0. Впрочем тут же последовал ответ "бордовых". Это Сэм Воскс реализовал пенальти, который он сам же и заработал, заставив голкипера "Эвертона" сфолить в штрафной — 1:1.

И все-таки хозяева продемонстрировали большее рвение к победе, в концовке дожав "Бернли". Сперва Бен Ми срезал мяч в свои ворота после удара Баркли — 2:1. А затем Ромелу Лукаку с близкого расстояния расстрелял Тома Хитона — 3:1.

Одержав эту победу, "Эвертон" одним махом опередил "Манчестер Юнайтед" с "Арсеналом" и оказался на пятой позиции. Правда, конкуренты "ирисок" имеют несколько матчей в запасе.

"Эвертон" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2017 19:00

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  1. fc-zenit 15.04.2017 21:03 # fc-zenit
    7 вулвич 30 54

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  2. dnb 15.04.2017 20:05 # dnb
    тоже самое что примерно
    1.Хетафе 23 игры 20 очков
    19. Барселона 1 игра 3 очка

    ХЕТАФЕ ОБОШЛА БАРСИЛОНУ В ТАБЛИЦЕ ОБ ОЖЕ МОЙ!!!!11

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  3. moneymaker 15.04.2017 19:13 # moneymaker
    заголовок для идиотов

    не обошел даже, а сровнялся)

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  4. largo-winch 15.04.2017 19:05 # largo-winch
    Если постараться, то Эвертон могут и в топ-4 закончить.

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  5. palach221078 15.04.2017 19:03 # palach221078
    Поздравляю. давно пора было.

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  6. calvin-harris 15.04.2017 19:01 # calvin-harris
    http://cs540101.vk.me/c540102/v540102775/104f6/1TcY4RLFldE.jpg

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