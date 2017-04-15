Почеттино: "Челси" под давлением"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рад, что его команда продолжает оказывать давление на "Челси", и теперь надеется, что лидер оступится в воскресном противостоянии с "Манчестер Юнайтед".

Разгромив "Борнмут" со счетом 4:0, "шпоры" смогли приблизиться к вершине Премьер-Лиги на расстояние в четыре очка — причем не на пару часов, как в прошлый уикенд, а минимум на сутки. Теперь Маурисио с нетерпением ожидает матча в воскресенье на "Олд Траффорд", надеясь на осечку конкурента.



"Нам было важно набрать три очка, и мы набрали три очка. Теперь "Челси" испытывает давление от необходимости побеждать на "Олд Траффорд". Завтра их ждет очень тяжелый матч, но впереди еще много матчей. Было бы великолепно, если после завтрашнего матча между нами останется четыре очка разницы".



"Четыре очка — это все равно много. Если они потеряют очки завтра, это будет великолепно, но они по-прежнему являются фаворитами на победу в Премьер-Лиге. Мы же сражаемся сами с собой. Бороться за места в топ-4 второй сезон кряду — это замечательно для игроков и для клуба", — цитирует Почеттино The Independent.