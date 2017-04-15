Полузащитник "Борнмута" Джек Уилшир получил травму лодыжки в субботнем матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" и теперь рискует уже не сыграть в остатке сезона.

25-летний Уилшир вышел в стартовом составе "вишенок" на матч, завершившийся убедительной победой "шпор" со счетом 4:0. Джек не только стал непосредственным виновником гола Сон Хен Мина, потеряв мяч на своей половине поля, но и вскоре после перерыва получил травму в чужой штрафной площади.



Под ехидные кричалки болельщиков "Тоттенхэма" Уилшир был вынужден покинуть поле "Уайт Харт Лэйн". Докторам "Борнмута" еще предстоит оценить характер повреждения, однако, вспоминая о предыдущих проблемах Джека с лодыжками, можно предположить, что полузащитник рискует пропустить остаток сезона.



"Я не знаю, насколько серьезна травма. Не имею представления — я знаю не больше вас", — цитирует главного тренера "вишенок" Эдди Хау Evening Standard.



Таким образом, эта травма может положить конец выступлениям Уилшира за "Борнмут", ведь арендное соглашение с "Арсеналом" истекает в конце этого сезона.