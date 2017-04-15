"Тоттенхэм" разгромил "Борнмут"

Харри Кейн и Сон Хен Мин Отправив в ворота "Борнмута" четыре безответных гола, "Тоттенхэм" вновь сократил отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" до четырех очков.

Впервые после своей травмы в стартовом составе "шпор" появился нападающий Харри Кейн, заменив Винсента Янссена. Кайл Уолкер вышел вместо Кирана Триппьера справа в обороне.

После поражения 1:3 от "Челси" в старте у "вишенок" произошло лишь одно изменение. Это выздоровевший Джуниор Станислас вытеснил на лавку Райана Фрэйзера.

Как это обычно бывает в домашних матчах, "Тоттенхэм" принялся искать быстрый гол, но до поры до времени гости держались — во многом благодаря своему голкиперу Артуру Боруцу, совершившему пару сейвов на линии ворот.

А на 16-й минуте "Борнмут" все-таки пропустил. Мусса Дембеле на дальнем краю вратарской принял мяч, прошедший через гущу игроков после подачи углового, и вторым касанием расстрелял Боруца — 1:0.

Прошло еще три минуты, и случился второй гол. Сон Хен Мин завладел мячом на чужой половине поля после неудачного паса Джека Уилшира, ворвался в штрафную площадь по правому краю и пробил между ног Боруцу — 2:0.

После второго пропущенного гола "Борнмут" несколько оживился, однако "шпоры" быстро разобрались в ситуации и лишили своего соперника мяча, продолжая уверенно контролировать игру.

По прошествии двух минут во втором тайме последние надежды "вишенок" на спасение испарились. Кейн принял мяч в штрафной площади, выставил капитана соперника Саймона Фрэнсиса в дураках и расстрелял ворота — 3:0.

В остатке матча хозяева уверенно владели инициативой и при большом желании могли сделать счет еще более устрашающим. Уже в компенсированное время "шпорам" это удалось, когда вышедший на замену Янссен с близкого расстояния добил мяч в ворота — 4:0. "Борнмут" же даже не имел шансов на гол престижа.

"Тоттенхэм" одержал очередную сверхубедительную победу и продолжает оказывать давление на лидирующий в Премьер-Лиге "Челси". Впереди у "шпор" дерби против "Кристал Пэлас" и "Арсенала", и подопечным Маурисио Почеттино придется постараться, чтобы продлить свою выигрышную серию.

"Тоттенхэм" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2017 16:25

Количество просмотров Просмотров: 530

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. pushook 15.04.2017 16:38 # pushook
    Завтра мю надо полюбому брать 3 очка и вносить в эту гонку интригу. 4 очка не такой уж и огромный отрыв.

    (ответить)

  2. shearer1 15.04.2017 16:37 # shearer1
    Реекер:Норм Брайтон кстати ссыт на твой касл.Даже дичайший отскок в личке не помог северным ублюдкам.
    Ублюдки, это чцелки.
    У нас же ОТЕЦ-сам святой Яков.
    Отец тренер- сэр Бобби Роббсон.
    Просто у Брайтона наш бывший тренер которого Кэшли уволил

    (ответить)

  3. ssa 15.04.2017 16:37 # ssa
    мощно и зрелищно играют петушки, больше заслуживают чемпионства чем пенсионеры)

    (ответить)

  4. skychnie-oboi 15.04.2017 16:35 # skychnie-oboi
    Челси проебет и посыпится.Карма на прошлогоднюю подножку.

    (ответить)

  5. liverfun 15.04.2017 16:33 # liverfun
    петушки топово с середняками играют, это не новость. но в отличной форме у них сейчас все игроки, вполне могут в остатке сезона максимум очков брать, ибо в соперниках нет ливерпуля

    (ответить)

  6. kos9k 15.04.2017 16:33 # kos9k
    Саншеш: "Я перешёл в "Баварию", а не в "МЮ", поскольку хотел играть с футболистами мирового класса"

    норм окропил погба, ибру и лингарда

    (ответить)

  7. chelseafanmd 15.04.2017 16:32 # chelseafanmd
    Все не отстанут суКи

    (ответить)

  8. john-henry 15.04.2017 16:32 # john-henry
    пацантрэ, кто работал на оффшорных суднах (морская трубаукладка). позвонил рекрутер из allseas, приглашает на северный поток-2, на трубоукладчик Solitaire. так как опыта работы в оффшоре отсутствует, ссыкотно

    (ответить)

  9. manutd-20champ 15.04.2017 16:31 # manutd-20champ
    вперде петухи

    (ответить)

  10. fc-zenit 15.04.2017 16:30 # fc-zenit
    Цыска очки потеряли)
    ВПЕРЁД ЗЕНИТ!!!! Вперёд за Питер!!

    (ответить)

  11. mancunia-planet 15.04.2017 16:29 # mancunia-planet
    было б эпично после Лестера видеть чемпионом шпор, такими темпами и до Ливера дойдет, хотя вряд ли

    (ответить)

  12. forester 15.04.2017 16:29 # forester
    Короли Северного Лондона!

    (ответить)

  13. k424 15.04.2017 16:29 # k424
    последняя легкая победа петухов в этом сезоне

    (ответить)

  14. fc-zenit 15.04.2017 16:29 # fc-zenit
    Кейн трехсезонка.

    (ответить)

  15. grafters 15.04.2017 16:28 # grafters
    Было легко, всех с победой

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: