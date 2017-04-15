"Тоттенхэм" разгромил "Борнмут"

Отправив в ворота "Борнмута" четыре безответных гола, "Тоттенхэм" вновь сократил отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" до четырех очков.

Впервые после своей травмы в стартовом составе "шпор" появился нападающий Харри Кейн, заменив Винсента Янссена. Кайл Уолкер вышел вместо Кирана Триппьера справа в обороне.



После поражения 1:3 от "Челси" в старте у "вишенок" произошло лишь одно изменение. Это выздоровевший Джуниор Станислас вытеснил на лавку Райана Фрэйзера.



Как это обычно бывает в домашних матчах, "Тоттенхэм" принялся искать быстрый гол, но до поры до времени гости держались — во многом благодаря своему голкиперу Артуру Боруцу, совершившему пару сейвов на линии ворот.



А на 16-й минуте "Борнмут" все-таки пропустил. Мусса Дембеле на дальнем краю вратарской принял мяч, прошедший через гущу игроков после подачи углового, и вторым касанием расстрелял Боруца — 1:0.



Прошло еще три минуты, и случился второй гол. Сон Хен Мин завладел мячом на чужой половине поля после неудачного паса Джека Уилшира, ворвался в штрафную площадь по правому краю и пробил между ног Боруцу — 2:0.



После второго пропущенного гола "Борнмут" несколько оживился, однако "шпоры" быстро разобрались в ситуации и лишили своего соперника мяча, продолжая уверенно контролировать игру.



По прошествии двух минут во втором тайме последние надежды "вишенок" на спасение испарились. Кейн принял мяч в штрафной площади, выставил капитана соперника Саймона Фрэнсиса в дураках и расстрелял ворота — 3:0.



В остатке матча хозяева уверенно владели инициативой и при большом желании могли сделать счет еще более устрашающим. Уже в компенсированное время "шпорам" это удалось, когда вышедший на замену Янссен с близкого расстояния добил мяч в ворота — 4:0. "Борнмут" же даже не имел шансов на гол престижа.



"Тоттенхэм" одержал очередную сверхубедительную победу и продолжает оказывать давление на лидирующий в Премьер-Лиге "Челси". Впереди у "шпор" дерби против "Кристал Пэлас" и "Арсенала", и подопечным Маурисио Почеттино придется постараться, чтобы продлить свою выигрышную серию.



"Тоттенхэм" — "Борнмут". Отчет о матче