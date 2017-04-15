"Тоттенхэм" разгромил "Борнмут"
Отправив в ворота "Борнмута" четыре безответных гола, "Тоттенхэм" вновь сократил отставание от лидирующего в Премьер-Лиге "Челси" до четырех очков.
Впервые после своей травмы в стартовом составе "шпор" появился нападающий Харри Кейн, заменив Винсента Янссена. Кайл Уолкер вышел вместо Кирана Триппьера справа в обороне.
После поражения 1:3 от "Челси" в старте у "вишенок" произошло лишь одно изменение. Это выздоровевший Джуниор Станислас вытеснил на лавку Райана Фрэйзера.
Как это обычно бывает в домашних матчах, "Тоттенхэм" принялся искать быстрый гол, но до поры до времени гости держались — во многом благодаря своему голкиперу Артуру Боруцу, совершившему пару сейвов на линии ворот.
А на 16-й минуте "Борнмут" все-таки пропустил. Мусса Дембеле на дальнем краю вратарской принял мяч, прошедший через гущу игроков после подачи углового, и вторым касанием расстрелял Боруца — 1:0.
Прошло еще три минуты, и случился второй гол. Сон Хен Мин завладел мячом на чужой половине поля после неудачного паса Джека Уилшира, ворвался в штрафную площадь по правому краю и пробил между ног Боруцу — 2:0.
После второго пропущенного гола "Борнмут" несколько оживился, однако "шпоры" быстро разобрались в ситуации и лишили своего соперника мяча, продолжая уверенно контролировать игру.
По прошествии двух минут во втором тайме последние надежды "вишенок" на спасение испарились. Кейн принял мяч в штрафной площади, выставил капитана соперника Саймона Фрэнсиса в дураках и расстрелял ворота — 3:0.
В остатке матча хозяева уверенно владели инициативой и при большом желании могли сделать счет еще более устрашающим. Уже в компенсированное время "шпорам" это удалось, когда вышедший на замену Янссен с близкого расстояния добил мяч в ворота — 4:0. "Борнмут" же даже не имел шансов на гол престижа.
"Тоттенхэм" одержал очередную сверхубедительную победу и продолжает оказывать давление на лидирующий в Премьер-Лиге "Челси". Впереди у "шпор" дерби против "Кристал Пэлас" и "Арсенала", и подопечным Маурисио Почеттино придется постараться, чтобы продлить свою выигрышную серию.
"Тоттенхэм" — "Борнмут". Отчет о матче
15.04.2017 16:25
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Последние комментарии:
Завтра мю надо полюбому брать 3 очка и вносить в эту гонку интригу. 4 очка не такой уж и огромный отрыв.
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Реекер:Норм Брайтон кстати ссыт на твой касл.Даже дичайший отскок в личке не помог северным ублюдкам.
Ублюдки, это чцелки.
У нас же ОТЕЦ-сам святой Яков.
Отец тренер- сэр Бобби Роббсон.
Просто у Брайтона наш бывший тренер которого Кэшли уволил
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мощно и зрелищно играют петушки, больше заслуживают чемпионства чем пенсионеры)
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Челси проебет и посыпится.Карма на прошлогоднюю подножку.
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петушки топово с середняками играют, это не новость. но в отличной форме у них сейчас все игроки, вполне могут в остатке сезона максимум очков брать, ибо в соперниках нет ливерпуля
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Саншеш: "Я перешёл в "Баварию", а не в "МЮ", поскольку хотел играть с футболистами мирового класса"
норм окропил погба, ибру и лингарда
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Все не отстанут суКи
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пацантрэ, кто работал на оффшорных суднах (морская трубаукладка). позвонил рекрутер из allseas, приглашает на северный поток-2, на трубоукладчик Solitaire. так как опыта работы в оффшоре отсутствует, ссыкотно
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вперде петухи
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Цыска очки потеряли)
ВПЕРЁД ЗЕНИТ!!!! Вперёд за Питер!!
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было б эпично после Лестера видеть чемпионом шпор, такими темпами и до Ливера дойдет, хотя вряд ли
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Короли Северного Лондона!
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последняя легкая победа петухов в этом сезоне
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Кейн трехсезонка.
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Было легко, всех с победой
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