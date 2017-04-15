"Вест Хэм" дважды пытался купить Лукаку
Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди рассказала, что ее клуб дважды пытался приобрести нападающего Ромелу Лукаку у "Эвертона".
Уход Лукаку с "Гудисон Парк" грядущим летом выглядит очень вероятным, ведь Ромелу отказался от нового контракта с "ирисками". Однако "Вест Хэм" уже не претендует на лучшего бомбардира Премьер-Лиги, поскольку тот ясно дал понять, что его интересуют лишь клубы из Лиги Чемпионов.
"Ромелу Лукаку является классическим примером центрального нападающего — большого, широкоплечего и решительного. Не все нападающие походят на звезду "Эвертона" — возьмите Джейми Варди, Харри Кейна или Златана Ибрагимовича. И не все они так важны, как Лукаку для "Эвертона".
"Мы дважды пытались приобрести его, но он хочет лишь перебраться в клуб из Лиги Чемпионов — и поскорее. Невозможно противиться его амбициям, но жаль, что свой нынешний клуб, который им так восхищается, он видит лишь как промежуточную точку", — пишет Брэйди в своей колонке в The Sun.
15.04.2017 16:00
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Последние комментарии:
ВХ Челси отдать Мичи. Пусть не переживают.
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пишет Брэйди в своей колонке в The Sun.
Все ясно... и кстати у Брэйди нет колонки в этой желтой прессе
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Ожидание:Предложение от Челси.
Реальность:Предложение от Вест Хэма.
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