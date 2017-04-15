"Вест Хэм" дважды пытался купить Лукаку

Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди рассказала, что ее клуб дважды пытался приобрести нападающего Ромелу Лукаку у "Эвертона".

Уход Лукаку с "Гудисон Парк" грядущим летом выглядит очень вероятным, ведь Ромелу отказался от нового контракта с "ирисками". Однако "Вест Хэм" уже не претендует на лучшего бомбардира Премьер-Лиги, поскольку тот ясно дал понять, что его интересуют лишь клубы из Лиги Чемпионов.



"Ромелу Лукаку является классическим примером центрального нападающего — большого, широкоплечего и решительного. Не все нападающие походят на звезду "Эвертона" — возьмите Джейми Варди, Харри Кейна или Златана Ибрагимовича. И не все они так важны, как Лукаку для "Эвертона".



"Мы дважды пытались приобрести его, но он хочет лишь перебраться в клуб из Лиги Чемпионов — и поскорее. Невозможно противиться его амбициям, но жаль, что свой нынешний клуб, который им так восхищается, он видит лишь как промежуточную точку", — пишет Брэйди в своей колонке в The Sun.