"Вест Хэм" дважды пытался купить Лукаку

Ромелу Лукаку Вице-президент "Вест Хэма" Каррен Брэйди рассказала, что ее клуб дважды пытался приобрести нападающего Ромелу Лукаку у "Эвертона".

Уход Лукаку с "Гудисон Парк" грядущим летом выглядит очень вероятным, ведь Ромелу отказался от нового контракта с "ирисками". Однако "Вест Хэм" уже не претендует на лучшего бомбардира Премьер-Лиги, поскольку тот ясно дал понять, что его интересуют лишь клубы из Лиги Чемпионов.

"Ромелу Лукаку является классическим примером центрального нападающего — большого, широкоплечего и решительного. Не все нападающие походят на звезду "Эвертона" — возьмите Джейми Варди, Харри Кейна или Златана Ибрагимовича. И не все они так важны, как Лукаку для "Эвертона".

"Мы дважды пытались приобрести его, но он хочет лишь перебраться в клуб из Лиги Чемпионов — и поскорее. Невозможно противиться его амбициям, но жаль, что свой нынешний клуб, который им так восхищается, он видит лишь как промежуточную точку", — пишет Брэйди в своей колонке в The Sun.


Метки Брэйди, Вест Хэм, Лукаку, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. boavista 15.04.2017 16:37 # boavista
    ВХ Челси отдать Мичи. Пусть не переживают.

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  2. us2ivb 15.04.2017 16:28 # us2ivb
    пишет Брэйди в своей колонке в The Sun.

    Все ясно... и кстати у Брэйди нет колонки в этой желтой прессе

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  3. reeker 15.04.2017 16:02 # reeker
    Ожидание:Предложение от Челси.
    Реальность:Предложение от Вест Хэма.

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