У Конте нет конфликта с Моуриньо

Антонио Конте и Жозе Моуриньо Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что у него нет конфликта со своим предшественником Жозе Моуриньо.

Напомним, что первый визит Моуриньо на "Стэмфорд Бридж" в качестве рулевого "Манчестер Юнайтед" завершился разгромом "красных дьяволов" со счетом 4:0. После финального свистка Жозе подлил масла в огонь, посоветовав Конте не так бурно праздновать победу, как это сделал итальянец.

Тем не менее, Антонио уверяет, что у него нет конфликта с коллегой. Подобные разборки происходят постоянно, но заострять на них внимание совсем не нужно, считает Конте.

"У нас нет никаких проблем, это был просто футбольный матч между его командой и моей. Я хочу побеждать с "Челси" он хочет побеждать с "Манчестер Юнайтед". Нет ничего сверхъестественного, что это может вылиться в конфликт по ходу встречи".

"Нравится ли мне этот спортивный конфликт? Нет, совсем нет. Я предпочитаю сосредоточиться на своей команде, но иногда между тренерами происходит нечто подобное", - цитирует Конте Sky Sports.



Метки Конте, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 15.04.2017 15:00

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  1. palach221078 15.04.2017 15:49 # palach221078
    как может авторитетный человек конфликтовать с бичём помойным?

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  2. j-silver 15.04.2017 15:26 # j-silver
    конечно у конте нет конфликта с моуром.
    у меня например тоже нет конфликта с комаром или, например, с тараканом, просто когда я вижу его, я его прихлопываю и все дела. и ни каких конфликтов

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  3. reeker 15.04.2017 15:04 # reeker
    Вежливо послал нахуй чмоура.Конте топ во всём.

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