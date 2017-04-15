У Конте нет конфликта с Моуриньо

Главный тренер "Челси" Антонио Конте заявил, что у него нет конфликта со своим предшественником Жозе Моуриньо.

Напомним, что первый визит Моуриньо на "Стэмфорд Бридж" в качестве рулевого "Манчестер Юнайтед" завершился разгромом "красных дьяволов" со счетом 4:0. После финального свистка Жозе подлил масла в огонь, посоветовав Конте не так бурно праздновать победу, как это сделал итальянец.



Тем не менее, Антонио уверяет, что у него нет конфликта с коллегой. Подобные разборки происходят постоянно, но заострять на них внимание совсем не нужно, считает Конте.



"У нас нет никаких проблем, это был просто футбольный матч между его командой и моей. Я хочу побеждать с "Челси" он хочет побеждать с "Манчестер Юнайтед". Нет ничего сверхъестественного, что это может вылиться в конфликт по ходу встречи".



"Нравится ли мне этот спортивный конфликт? Нет, совсем нет. Я предпочитаю сосредоточиться на своей команде, но иногда между тренерами происходит нечто подобное", - цитирует Конте Sky Sports.