Уилшир не представляет "Арсенал" без Венгера

Полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир признался, что ему доставляет боль происходящее в лондонском клубе, но он уверен: главный тренер Арсен Венгер продолжит работу на "Эмирейтс".

Как известно, нынешний сезон Джек проводит на правах аренды в "Борнмуте". Со стороны Уилширу неизвестны все подробности кризиса "Арсенала", однако неудачи "канониров" доставляют боль воспитаннику клуба.



"Мне больно видеть, как "Арсенал" дает сбой и проигрывает матч за матчем. Арсен Венгер всегда был очень важен для меня: он доверился мне в молодом возрасте, что не часто происходит в клубах, которые нацелены на трофеи".



"Он дал мне шанс и показал, что верит в меня. Теперь я не могу даже представить "Арсенал" без Арсена Венгера. Иногда тренер может сделать все возможное перед игрой, но только футболисты воплощают его план непосредственно на поле".



"Меня не было в клубе весь сезон, поэтому я не знаю, что происходит в раздевалке или на тренировках. Все, что я могу сделать, это помочь "Борнмуту" в остатке сезона и вернуться в "Арсенал" летом, - цитирует Уилшира Sky Sports.