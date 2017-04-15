Почеттино: "Эриксен – наш Особенный"

Кристиан Эриксен Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает плеймейкера Кристиана Эриксена своим Особенным в лондонском клубе.

Несмотря на то, что Эриксен не был номинирован на звание Игрока Года, именно датчанин возглавляет Премьер-Лигу по количеству созданных моментов для партнеров. Также Кристиан не устает восхищать своими дальними ударами.

По словам Почеттино, Эриксена совсем не волнуют личные достижения. Аргентинец знает, на что способен Кристиан без подсказок коллег и других футболистов Премьер-Лиги, что входят в PFA.

"Кристиан не требует к себе слишком большого внимания со стороны болельщиков, медиа и обычных людей на улице. И мне это нравится, если честно. Ему не нужно признание со стороны. Он должен чувствовать лишь любовь работников клуба, и он ее получает".

"Он наш Особенный, а в раздевалке мы всегда называем его Golazo – за умение забивать невероятные голы. Да, это правда, что он очень скромный и тихий парень, но он так любит футбол", - цитирует Почеттино The Guardian.



Метки Почеттино, Тоттенхэм, Эриксен

Автор foxmcfc   

Дата 15.04.2017 13:00

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  1. frankylamp 15.04.2017 14:01 # frankylamp
    очень недооцененный игрок, особенно на фоне хайпа по всяким коутиньям и погбецам
    и в реале, и в барсе бы смог заиграть

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  2. mdfjvnlabngmlas 15.04.2017 13:09 # mdfjvnlabngmlas
    великолепный игрок.

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