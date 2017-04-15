"Юнайтед" лидирует в борьбе за Хамеса Родригеса

"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.

В этом сезоне игрок сборной Колумбии, в 2014 году приобретенный почти за 70 миллионов фунтов, не пользуется особым доверием со стороны главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. В матче Лиги Чемпионов против "Баварии" на текущей неделе Родригес провел на поле лишь семь минут.



Тот факт, что на его позиции Зидан предпочитает использовать Гарета Бэйла и Иско, наводит Хамеса на мысли о смене клуба грядущим летом. И издание Manchester Evening News утверждает, что наиболее вероятным направлением для Родригеса является "Юнайтед".



По мнению букмекеров, конкуренцию "красным дьяволам" в борьбе за 25-летнего колумбийца могут составить другие клубы Премьер-Лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал".