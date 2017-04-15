"Юнайтед" лидирует в борьбе за Хамеса Родригеса

Хамес Родригес "Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.

В этом сезоне игрок сборной Колумбии, в 2014 году приобретенный почти за 70 миллионов фунтов, не пользуется особым доверием со стороны главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. В матче Лиги Чемпионов против "Баварии" на текущей неделе Родригес провел на поле лишь семь минут.

Тот факт, что на его позиции Зидан предпочитает использовать Гарета Бэйла и Иско, наводит Хамеса на мысли о смене клуба грядущим летом. И издание Manchester Evening News утверждает, что наиболее вероятным направлением для Родригеса является "Юнайтед".

По мнению букмекеров, конкуренцию "красным дьяволам" в борьбе за 25-летнего колумбийца могут составить другие клубы Премьер-Лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал".


Метки Манчестер Юнайтед, Реал, Родригес

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2017 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1921

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  1. pushook 15.04.2017 13:14 # pushook
    25 лет
    35 млн
    Хорошая сделка

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  2. mancunia-planet 15.04.2017 13:00 # mancunia-planet
    больше Арсеналу пригодится, на место Уилшира, но дороговаты его услуги

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  3. red-devil-4ever 15.04.2017 12:49 # red-devil-4ever
    ни рыба ни мясо стал, зачем

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  4. manutd-20champ 15.04.2017 12:44 # manutd-20champ
    жирный и ленивый

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  5. reeker 15.04.2017 12:16 # reeker
    По мнению букмекеров, конкуренцию "красным дьяволам" в борьбе за 25-летнего колумбийца могут составить другие клубы Премьер-Лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал".

    Бля,чёт орнул когда увидел Ливерпуль и Арсенал в списке.

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  6. suddenly 15.04.2017 12:14 # suddenly
    25 лет всего. Если уйдёт из Реала, может перезагрузить свою карьеру как Снейдер, Роббен, да и как многие другие, кто в своё время уходил из Реала.

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  7. knvlay 15.04.2017 12:10 # knvlay
    Не нужен

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  8. fc-zenit 15.04.2017 12:01 # fc-zenit
    Xep cocнут помойные•
    Как обычно

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