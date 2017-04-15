"Юнайтед" лидирует в борьбе за Хамеса Родригеса
"Манчестер Юнайтед" лидирует в борьбе за атакующего полузащитника "Реала" Хамеса Родригеса.
В этом сезоне игрок сборной Колумбии, в 2014 году приобретенный почти за 70 миллионов фунтов, не пользуется особым доверием со стороны главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. В матче Лиги Чемпионов против "Баварии" на текущей неделе Родригес провел на поле лишь семь минут.
Тот факт, что на его позиции Зидан предпочитает использовать Гарета Бэйла и Иско, наводит Хамеса на мысли о смене клуба грядущим летом. И издание Manchester Evening News утверждает, что наиболее вероятным направлением для Родригеса является "Юнайтед".
По мнению букмекеров, конкуренцию "красным дьяволам" в борьбе за 25-летнего колумбийца могут составить другие клубы Премьер-Лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал".
15.04.2017 12:00
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25 лет
35 млн
Хорошая сделка
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больше Арсеналу пригодится, на место Уилшира, но дороговаты его услуги
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ни рыба ни мясо стал, зачем
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жирный и ленивый
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По мнению букмекеров, конкуренцию "красным дьяволам" в борьбе за 25-летнего колумбийца могут составить другие клубы Премьер-Лиги: "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенал".
Бля,чёт орнул когда увидел Ливерпуль и Арсенал в списке.
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25 лет всего. Если уйдёт из Реала, может перезагрузить свою карьеру как Снейдер, Роббен, да и как многие другие, кто в своё время уходил из Реала.
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Не нужен
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Xep cocнут помойные•
Как обычно
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