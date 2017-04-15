Месут Озил не интересен топ-клубам

Уход Месута Озила из "Арсенала" грядущим летом выглядит маловероятным, потому что своей игрой в этом сезоне полузащитнику сборной Германии не удалось привлечь особого интереса со стороны топ-клубов.

В данный момент у Озила остается всего один полный год от действующего контракта. Месут и без того является самым высокооплачиваемым игроком команды Арсена Венгера, однако "канониры" готовы увеличить его зарплату с текущих 140 до 250 тысяч фунтов в неделю.



Озил все еще раздумывает над этим предложением, недавно пообещав принять решение после окончания сезона. Однако издание Daily Mail считает, что "Арсенал" не сильно рискует потерять своего лидера, даже если тот не подпишет новый контракт.



Дело в том, что Месуту не удалось привлечь интереса к своей персоне со стороны европейских топ-клубов. Если другого лидера "Арсенала" Алексиса Санчеса мечтают заполучить "Манчестер Сити", "Ювентус" и ПСЖ, то Озилу остается лишь мечтать о подобном.



В услугах 28-летнего немца заинтересован "Фенербахче", однако клуб из Стамбула не может позволить себе даже текущую зарплату Озила, не говоря уже о той, что предлагает "Арсенал" по новому контракту. А уезжать в Китай Месут вряд ли захочет сам.



Таким образом, отсутствие интереса должного уровня к Озилу обещает стать козырем "Арсенала" в переговорах о новом контракте.