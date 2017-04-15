Гвардиола доволен игрой Агуэро

Серхио Агуэро Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен игрой своего нападающего Серхио Агуэро.

Этот сезон дал немало поводов усомниться в перспективах Агуэро на "Этихад": Гвардиола оставил аргентинца вне стартового состава на ряд важных матчей, а затем сделал своим основным нападающим Габриэля Жезуса, пока тот не получил травму.

Кроме того, в прессе не утихают слухи об интересе "горожан" к Алексису Санчесу из "Арсенала". Однако Гвардиола уверяет, что у него нет претензий к Агуэро, забившему 28 голов в 38 матчах этого сезона.

"Я много раз говорил, что он участвует в игре команды. Прежде мне казалось, что он просто ждет возможности, чтобы забить гол. Но теперь он участвует в игре. Не только в ее оборонительной части, хотя он очень помогает и там, но он делает все возможное в процессе создания нами моментов".

"У меня нет никаких претензий к его игре после травмы Габриэля Жезуса. У него всегда был хороший настрой, но теперь он, возможно, лучше понимает, чего мы ожидаем. Он старается делать то, что я хочу. Ты всегда можешь прибавить, когда упускаешь моменты, у нас нет к нему претензий в этом отношении".

"Он такой агрессивный малый. Семи матчей дисквалификации, потому что он так агрессивен. Может быть, в следующем сезоне он будет играть центрального защитника", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Агуэро, Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2017 10:00

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Последние комментарии:




  1. outsider 15.04.2017 10:15 # outsider
    ЦЗ? А может сразу вратарем?

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  2. glorfindel 15.04.2017 10:10 # glorfindel
    "Он такой агрессивный малый. Семи матчей дисквалификации, потому что он так агрессивен. Может быть, в следующем сезоне он будет играть центрального защитника", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

    Либо перевод корявый, либо Пеп дoл6ae6.
    На счет ЦЗ вообще дебилизм

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