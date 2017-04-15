Гвардиола доволен игрой Агуэро

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен игрой своего нападающего Серхио Агуэро.

Этот сезон дал немало поводов усомниться в перспективах Агуэро на "Этихад": Гвардиола оставил аргентинца вне стартового состава на ряд важных матчей, а затем сделал своим основным нападающим Габриэля Жезуса, пока тот не получил травму.



Кроме того, в прессе не утихают слухи об интересе "горожан" к Алексису Санчесу из "Арсенала". Однако Гвардиола уверяет, что у него нет претензий к Агуэро, забившему 28 голов в 38 матчах этого сезона.



"Я много раз говорил, что он участвует в игре команды. Прежде мне казалось, что он просто ждет возможности, чтобы забить гол. Но теперь он участвует в игре. Не только в ее оборонительной части, хотя он очень помогает и там, но он делает все возможное в процессе создания нами моментов".



"У меня нет никаких претензий к его игре после травмы Габриэля Жезуса. У него всегда был хороший настрой, но теперь он, возможно, лучше понимает, чего мы ожидаем. Он старается делать то, что я хочу. Ты всегда можешь прибавить, когда упускаешь моменты, у нас нет к нему претензий в этом отношении".



"Он такой агрессивный малый. Семи матчей дисквалификации, потому что он так агрессивен. Может быть, в следующем сезоне он будет играть центрального защитника", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.