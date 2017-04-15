"Арсенал", возможно, договорился с Сеадом Колашинацом

"Арсенал" не стал опровергать информацию о заключении предварительного контракта с левым защитником "Шальке-04" Сеадом Колашинацом.

Колашинац является воспитанником клуба из Гельзенкирхена, за который он дебютировал в сентябре 2012 и с тех пор провел 117 матчей. Однако Сеад отказался от нового контракта, а его действующий истекает в конце этого сезона.



Накануне в боснийской прессе появилась информация, что "Арсенал" обошел своих конкурентов в борьбе за 23-летнего защитника и заключил соглашение, по которому 1 июля Сеад официально присоединится к "канонирам".



Как сообщает Sky Sports, официальный представитель "Арсенала" не стал опровергать эту информацию. Таким образом, это можно считать косвенным намеком на то, что игрок сборной Боснии действительно интересен Арсену Венгеру.



Добавим, что интерес к Колашинацу пресса также приписывала "Челси", "Эвертону" и "Милану".