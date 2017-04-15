"Арсенал", возможно, договорился с Сеадом Колашинацом

Сеад Колашинац "Арсенал" не стал опровергать информацию о заключении предварительного контракта с левым защитником "Шальке-04" Сеадом Колашинацом.

Колашинац является воспитанником клуба из Гельзенкирхена, за который он дебютировал в сентябре 2012 и с тех пор провел 117 матчей. Однако Сеад отказался от нового контракта, а его действующий истекает в конце этого сезона.

Накануне в боснийской прессе появилась информация, что "Арсенал" обошел своих конкурентов в борьбе за 23-летнего защитника и заключил соглашение, по которому 1 июля Сеад официально присоединится к "канонирам".

Как сообщает Sky Sports, официальный представитель "Арсенала" не стал опровергать эту информацию. Таким образом, это можно считать косвенным намеком на то, что игрок сборной Боснии действительно интересен Арсену Венгеру.

Добавим, что интерес к Колашинацу пресса также приписывала "Челси", "Эвертону" и "Милану".


Метки Арсенал, Колашинац, Шальке-04

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2017 09:00

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  1. mrjingles 15.04.2017 09:47 # mrjingles
    пипец, заднеприводным уже просто перестреливаться кожаными пулями не в кайф, мозахиста себе еще подписали

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  2. abse 15.04.2017 09:33 # abse
    Монреаля жалко =(

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  3. highbury 15.04.2017 09:23 # highbury
    Норм, монреаля долой ( а надо было прошлым летом ибо деградировал)

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  4. spartakk 15.04.2017 09:03 # spartakk
    noname

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