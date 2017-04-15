Венгер не готов раскошелиться ради Санчеса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не собирается нарушать политику клуба в отношении зарплат ради удержания нападающего Алексиса Санчеса.

В минувший четверг в прессе появилась информация, что "канониры" предложили своему чилийскому бомбардиру новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю, подписав который, Санчес стал бы самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги.



В данный момент Алексис получает только 130 тыс. фунтов в неделю, поэтому такого рода предложение выглядит невероятным и уж точно не вписывается в текущую структуру зарплат лондонского клуба. Как ясно дал понять Венгер, он не допустит подобного.



"Подобные вещи всегда могут дестабилизировать ситуацию в раздевалке. Мы должны принять, что современная жизнь немного изменилась, но мы всегда придерживались своей структуры зарплат".



"Сейчас игроки зарабатывают так много денег, что подобного рода истории часто становятся глобальными, нежели индивидуальными. Здесь существует множество мнений".



"Некоторые люди говорят мне: "Просто дай ему, что он хочет". Но в таком случае ты не сможешь сохранить свою структуру зарплат, и это подвергнет клуб угрозе".



"Любое решение должно быть объективно. Клуб всегда должен быть в приоритете. Я понимаю, что игроки топ-уровня имеют большой приоритет, но в конце концов даже важным игрокам ты можешь платить лишь столько, сколько можешь себе позволить", — цитирует Венгера The Telegraph.