Диего Коста благодарен Моуриньо

Нападающий "Челси" Диего Коста признался, что по-прежнему очень благодарен Жозе Моуриньо, который теперь тренирует "Манчестер Юнайтед".

Когда в декабре 2015 Моуриньо был уволен из "Челси", Коста назывался одним из главных заговорщиков в бунте против португальского тренера. Однако на самом деле Диего испытывает к Жозе исключительно позитивные чувства.



"Буду предельно честным, я всегда говорю людям, что благодарен Моуриньо, потому что он очень мне помог. Если ты, как игрок, хочешь совершенствоваться, то всегда ищешь для себя лучшего тренера, и Моуриньо один из лучших".



"Я захотел перейти в "Челси" из-за Моуриньо. Когда я рассматривал предложение "Челси", то учитывал тот факт, что Моуриньо был здесь. Он тот тренер, который многое требует от своих игроков, он всегда хочет получить максимум".



"Он оказал мне большую помощь, и хотя наш второй сезон вместе сложился неудачно, Моуриньо очень мне помог стать более классным игроком", — сообщил Коста Sky Sports.