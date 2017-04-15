Диего Коста благодарен Моуриньо
Нападающий "Челси" Диего Коста признался, что по-прежнему очень благодарен Жозе Моуриньо, который теперь тренирует "Манчестер Юнайтед".
Когда в декабре 2015 Моуриньо был уволен из "Челси", Коста назывался одним из главных заговорщиков в бунте против португальского тренера. Однако на самом деле Диего испытывает к Жозе исключительно позитивные чувства.
"Буду предельно честным, я всегда говорю людям, что благодарен Моуриньо, потому что он очень мне помог. Если ты, как игрок, хочешь совершенствоваться, то всегда ищешь для себя лучшего тренера, и Моуриньо один из лучших".
"Я захотел перейти в "Челси" из-за Моуриньо. Когда я рассматривал предложение "Челси", то учитывал тот факт, что Моуриньо был здесь. Он тот тренер, который многое требует от своих игроков, он всегда хочет получить максимум".
"Он оказал мне большую помощь, и хотя наш второй сезон вместе сложился неудачно, Моуриньо очень мне помог стать более классным игроком", — сообщил Коста Sky Sports.
15.04.2017 07:00
Просмотров: 831
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Маур = история пенсов. Точка!
(ответить)
Камбала, блиадь
(ответить)
Ты уедешь в Китай. Мората будет новым напом.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий