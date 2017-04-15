Диего Коста благодарен Моуриньо

Жозе Моуриньо и Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста признался, что по-прежнему очень благодарен Жозе Моуриньо, который теперь тренирует "Манчестер Юнайтед".

Когда в декабре 2015 Моуриньо был уволен из "Челси", Коста назывался одним из главных заговорщиков в бунте против португальского тренера. Однако на самом деле Диего испытывает к Жозе исключительно позитивные чувства.

"Буду предельно честным, я всегда говорю людям, что благодарен Моуриньо, потому что он очень мне помог. Если ты, как игрок, хочешь совершенствоваться, то всегда ищешь для себя лучшего тренера, и Моуриньо один из лучших".

"Я захотел перейти в "Челси" из-за Моуриньо. Когда я рассматривал предложение "Челси", то учитывал тот факт, что Моуриньо был здесь. Он тот тренер, который многое требует от своих игроков, он всегда хочет получить максимум".

"Он оказал мне большую помощь, и хотя наш второй сезон вместе сложился неудачно, Моуриньо очень мне помог стать более классным игроком", — сообщил Коста Sky Sports.


Метки Коста, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 15.04.2017 07:00

Количество просмотров Просмотров: 831

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hateciteh11 15.04.2017 08:07 # hateciteh11
    Маур = история пенсов. Точка!

    (ответить)

  2. flash25rus 15.04.2017 07:16 # flash25rus
    Камбала, блиадь

    (ответить)

  3. kapken 15.04.2017 07:12 # kapken
    Ты уедешь в Китай. Мората будет новым напом.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: