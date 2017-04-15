"Торино" не будет выкупать Харта

Главный тренер "Торино" Синиша Михайлович подтвердил, что его клуб не сможет позволить себе покупку голкипера "Манчестер Сити" Джо Харта. Максимум для туринцев - повторная аренда вратаря.

По ходу нынешнего сезона 29-летний Харт не раз утверждал, что готов остаться в клубе Серии А. Однако сумма, запрашиваемая "Сити" за своего вратаря, превышает все разумные пределы для "Торино".



"Я хочу, чтобы Харт остался в "Торино", но мы знаем, что не сможем позволить его купить. Лучшее, что мы можем сделать - это арендовать Джо еще один на сезон. В этом вопросе все зависит от позиции "Манчестер Сити" и планов самого игрока".



"Сейчас мы хотим прояснить ситуацию, это в наших же интересах. Если Джо останется у нас на следующий год, нам не придется выходить на трансферный рынок. Мы должны как можно быстрее принять решение", - цитирует Михайловича Goal.