33-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 15 апреля семью поединками стартует 33-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ТОТТЕНХЭМ — БОРНМУТ 14:30 Онлайн-трансляция



"Тоттенхэм" продолжает оказывать давление на "Челси" и, как и неделю назад, вновь постарается приблизиться к лидеру на расстояние в четыре очка — пускай и временно. "Шпоры" выглядят абсолютным фаворитом встречи, учитывая их домашнюю форму — 11 побед кряду в рамках Премьер-Лиги. Ранее в рамках чемпионата соперники встречались лишь трижды — после двух поражений, в октябре "Борнмут" добился безголевой ничьи.



Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн должен вернуться в стартовый состав. Виктор Ваньяма оправился после травмы спины.



После пяти матчей дисквалификации снова готов играть защитник "Борнмута" Тайрон Мингс. У Дэна Гослинга случился рецидив травмы колена, и его возвращение может быть отложено.



САНДЕРЛЕНД — ВЕСТ ХЭМ 17:00



"Сандерленд" уже не питает особых надежд остаться в Премьер-Лиге, зато может оказать существенную помощь как "Вест Хэму", так и лично Славену Биличу, чье положение весьма шатко. Если слухи о том, что хорват сохранит свою работу только в случае завоевания места в топ-10, правдивы, то "молотобойцы" обязаны брать три очка против абсолютного аутсайдера. В семи последних встречах команд в рамках Премьер-Лиги "коты" не одержали ни одной победы.



К трехматчевой дисквалификации приступает полузащитник "Сандерленда" Себастьян Ларссон, чья апелляция на удаление против "Манчестер Юнайтед" была отклонена. Возвращаются в основную обойму Джон О'Ши и Аднан Янузай, но Брайан Овьедо травмирован.



В остатке сезона "Вест Хэм" будет вынужден обходиться без Мичейла Антонио. Марк Нобл дисквалифицирован.



УОТФОРД — СУОНСИ 17:00



Сказать, что "Суонси" нужна победа, было бы недостаточно — после всего одного очка в пяти последних матчах "лебеди" просто не имеют права на осечку, иначе выбраться из зоны вылета будет чрезвычайно сложно. "Уотфорд", хоть и был разгромлен "Тоттенхэмом" в прошлом туре со счетом 4:0, но дома выглядит очень достойно и сейчас претендует на третью кряду победу перед своими зрителями. В семи последних встречах соперников в рамках чемпионата "шершни" выиграли лишь раз.



"Уотфорду" предстоит решить вопрос с готовностью целого ряда игроков, включая Юнеса Кабула, Себастьяна Предля, Валона Бехрами и Троя Дини. Мигель Бритос дисквалифицирован.



"Суонси" будет лишен Джека Корка, который в прошлый уикенд против "Вест Хэма" подвернул лодыжку. Фернандо Льоренте окончательно решил свои проблемы со здоровьем и может вернуться в старт.



СТОУК — ХАЛЛ 17:00



Марку Силве удалось вытащить "Халл" из зоны вылета, однако "тигры" будут сильно рисковать туда вернуться, если не улучшат свою выездную форму, где за весь сезон они одержали лишь одну победу. "Стоук" потерпел четыре поражения кряду и будет полон желания избежать очередного унижения, да еще и на глазах своих фанатов. В 13 встречах соперников в рамках чемпионата "гончары" проиграли лишь однажды, одержав шесть побед.



В преддверии этого выезда "Халл" получил подкрепление в лице выздоровевших Харри Магуайра с Дьюмерси Мбокани и отбывшего дисквалификацию Тома Хаддлстоуна. Дэвид Мейлер в остатке сезона не сыграет из-за травмы колена.



Впервые за 13 последних месяцев участие в матче "Стоука" может принять голкипер Джек Бутланд. Ибрагим Афеллай перенес операцию на колене.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — ЛЕСТЕР 17:00 Онлайн-трансляция



Выиграв пять из шести последних матчей, "Кристал Пэлас" готовится ко встрече с действующим чемпионом Премьер-Лиги, который лишь в среду вечером играл в Мадриде против "Атлетико". Уже во вторник "Лестер" ждет ответный четвертьфинал Лиги Чемпионов, и это может обеспечить "орлов" шансом продолжить свое отдаление от зоны вылета. Все три последних встречи соперников завершились победами "лис".



ЭВЕРТОН — БЕРНЛИ 17:00



"Бернли" все еще находится в поисках своей первой выездной победы, и если таковая случится в субботу, это стало бы настоящим шоком, потому что "Эвертон" в полном порядке, особенно дома, где подопечные Рональда Кумана выиграли все семь последних матчей, и в каждом из них забивал Ромелу Лукаку. За 54 года "бордовые" одержали только одну победу над "Гудисон Парк", потерпев восемь поражений и трижды добившись ничьей.



Отбыл свою дисквалификацию защитник "Эвертона" Эшли Уильямс. Мухамед Бешич и Аарон Леннон команде помочь пока не готовы.



Полузащитник "Бернли" Стифен Дефур уже в строю, но Йоханн Берг Гудмундссон — пока нет.



САУТГЕМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 19:30 Онлайн-трансляция



Выезд к "Саутгемптону" видится для "Манчестер Сити" разминкой в преддверии двух следующих матчей огромной важности — полуфинала Кубка Англии против "Арсенала" и дерби против "Манчестер Юнайтед". Однако "горожане" не могут позволить себе поберечь силы, ведь их положение в топ-4 весьма шатко. В семи последних встречах соперников на "Сент Мэри" "святые" потерпели два поражения, одержав три победы.



"Саутгемптон" надеется на выздоровление своего нападающего Маноло Габбиадини. Стивен Дэвис решил свои проблемы с лодыжкой, но Ориоль Ромеу дисквалифицирован.



Капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани не играл против "Халла" в качестве предосторожности, но в субботу может вернуться в старт. Также тренеру Хосепу Гвардиоле предстоит сделать выбор между Клаудио Браво и Вилли Кабальеро на вратарской позиции.