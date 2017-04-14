Эллардайс объяснил, почему у "Пэлас" нет опции на выкуп Сако

Главный тренер "Кристал Пэлас" Сэм Эллардайс рассказал, что у его клуба просто не было времени, чтобы включить в арендное соглашение с "Ливерпулем" по защитнику Мамаду Сако пункт о выкупе.

Перебравшись на "Селхерст Парк" в заключительный день зимнего трансферного окна, Сако помог "орлам" выиграть пять из шести последних матчей Премьер-Лиги и отдалиться от зоны вылета уже на шесть очков.



Наблюдая за впечатляющей игрой 27-летнего француза, "Ливерпуль" в полтора раза увеличил свой ценник за Мамаду — с 20 до 30 миллионов фунтов. В связи с этим "орлам" остается жалеть, что они не зафиксировали стоимость последующего выкупа Сако в арендном соглашении. Почему так произошло, в пятницу объяснил Эллардайс.



"Пункта о выкупе нет, потому что сделка была согласована мной в коридоре стадиона "Борнмута", когда мы выиграли 2:0 (31 января). Стив Пэриш по телефону лишь уладил последние детали".



"Это оказалась отличная сделка для нас. Переговоры по ней велись с заключительный день трансферного окна. Для нас не было ничего важнее, чем договориться об аренде и заполучить его сюда. Мы слишком спешили, чтобы торговаться о прочих вещах".



"В данный момент мы вынуждены за это расплачиваться. Что бы ни произошло летом, это произойдет только летом. Мы будем разговаривать, лишь когда обезопасим себя от вылета".



"Мы все еще не в безопасности и не можем говорить о постоянном трансфере Мамы Сако. Наша прописка в Премьер-Лиге по-прежнему под угрозой", — цитирует Эллардайса Sky Sports.