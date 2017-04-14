Моуриньо: "Челси" обороняется 11 игроками"

В преддверии домашнего матча против лидера Премьер-Лиги наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал "Челси" командой, которая обороняется 11 игроками.

В этом сезоне, особенно в домашних матчах, "Юнайтед" испытывает серьезные проблемы против команд, играющих в оборонительной манере. В преддверии встречи со своим бывшим коллективом Жозе поделился видением того, как играют "синие" при Антонио Конте, скорее, похвалив своего соперника, чем раскритиковав.



"У них есть определенный стиль игры. Они придерживаются его и делают это очень хорошо. Не каждая команда обороняется 11 игроками, они же обороняются 11 игроками. Не каждая команда так целеустремлена в своих контратаках".



"Они очень целеустремлены, и он обладают игроками, выходящими за контекст их футбола, которые создают проблемы, поэтому они являются очень сильной командой", — цитирует Моуриньо Evening Standard.



Также Жозе заверил, что не испытывает каких-либо особенных эмоций перед встречей с клубом, в котором он сделал имя в английском футболе.



"Вы произносите слово "эмоции", но для меня это просто матч, очередной матч, который ничем не отличается от остальных. Есть ли в нем что-то особенное? Совершенно ничего", — добавил Моуриньо.