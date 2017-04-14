Моуриньо: "Челси" обороняется 11 игроками"
В преддверии домашнего матча против лидера Премьер-Лиги наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал "Челси" командой, которая обороняется 11 игроками.
В этом сезоне, особенно в домашних матчах, "Юнайтед" испытывает серьезные проблемы против команд, играющих в оборонительной манере. В преддверии встречи со своим бывшим коллективом Жозе поделился видением того, как играют "синие" при Антонио Конте, скорее, похвалив своего соперника, чем раскритиковав.
"У них есть определенный стиль игры. Они придерживаются его и делают это очень хорошо. Не каждая команда обороняется 11 игроками, они же обороняются 11 игроками. Не каждая команда так целеустремлена в своих контратаках".
"Они очень целеустремлены, и он обладают игроками, выходящими за контекст их футбола, которые создают проблемы, поэтому они являются очень сильной командой", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
Также Жозе заверил, что не испытывает каких-либо особенных эмоций перед встречей с клубом, в котором он сделал имя в английском футболе.
"Вы произносите слово "эмоции", но для меня это просто матч, очередной матч, который ничем не отличается от остальных. Есть ли в нем что-то особенное? Совершенно ничего", — добавил Моуриньо.
14.04.2017 21:00
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Маур просто топ! Чтобы в одно мгновение подорвать кучу даунов не нужно ничего придумывать. Просто говори: небо - голубое, вода - мокрая... Похвалил пенсов, что норм игра построена, а они горят)
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Ну так правда же
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Горит автобусник от того,что Челси без него играет намного лучше.
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промочил горло пинсам.
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Жалкий обоссыш
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скатился переводчик до дна практически. Агония
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теперь человека который вытянул челсей из жопы мира, пинсы поливать будут
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ААА Сцуко))) лишний раз подтвердил... Карьера-Закончена!!!
*везда-"съела По-настоящему Великого тренера. Пик Карьеры которого пришёлся в Челси...
Прощай..., Спасибо за Прошлое и пошёл нах, как тебя послали и болелы Реала, За Интриги внутри клуба, за тренирорвки по телефону, за посредственность в тактике и за ВОНЬ в Прессе...))) "Звёздочку словил".. Знакомо..)))
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норм горит от совершенной игры в обороне от Аристократов
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ещё ведь судья!
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