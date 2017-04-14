Моуриньо: "Челси" обороняется 11 игроками"

Жозе Моуриньо В преддверии домашнего матча против лидера Премьер-Лиги наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал "Челси" командой, которая обороняется 11 игроками.

В этом сезоне, особенно в домашних матчах, "Юнайтед" испытывает серьезные проблемы против команд, играющих в оборонительной манере. В преддверии встречи со своим бывшим коллективом Жозе поделился видением того, как играют "синие" при Антонио Конте, скорее, похвалив своего соперника, чем раскритиковав.

"У них есть определенный стиль игры. Они придерживаются его и делают это очень хорошо. Не каждая команда обороняется 11 игроками, они же обороняются 11 игроками. Не каждая команда так целеустремлена в своих контратаках".

"Они очень целеустремлены, и он обладают игроками, выходящими за контекст их футбола, которые создают проблемы, поэтому они являются очень сильной командой", — цитирует Моуриньо Evening Standard.

Также Жозе заверил, что не испытывает каких-либо особенных эмоций перед встречей с клубом, в котором он сделал имя в английском футболе.

"Вы произносите слово "эмоции", но для меня это просто матч, очередной матч, который ничем не отличается от остальных. Есть ли в нем что-то особенное? Совершенно ничего", — добавил Моуриньо.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2017 21:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 14.04.2017 21:53 # sausage
    Маур просто топ! Чтобы в одно мгновение подорвать кучу даунов не нужно ничего придумывать. Просто говори: небо - голубое, вода - мокрая... Похвалил пенсов, что норм игра построена, а они горят)

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  2. redredred 14.04.2017 21:48 # redredred
    Ну так правда же

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  3. reeker 14.04.2017 21:40 # reeker
    Горит автобусник от того,что Челси без него играет намного лучше.

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  4. mdfjvnlabngmlas 14.04.2017 21:31 # mdfjvnlabngmlas
    промочил горло пинсам.

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  5. ask 14.04.2017 21:24 # ask
    Жалкий обоссыш

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  6. spartakk 14.04.2017 21:14 # spartakk
    скатился переводчик до дна практически. Агония

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  7. gay-fan-gunner 14.04.2017 21:13 # gay-fan-gunner
    теперь человека который вытянул челсей из жопы мира, пинсы поливать будут

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  8. valmin 14.04.2017 21:08 # valmin
    ААА Сцуко))) лишний раз подтвердил... Карьера-Закончена!!!
    *везда-"съела По-настоящему Великого тренера. Пик Карьеры которого пришёлся в Челси...
    Прощай..., Спасибо за Прошлое и пошёл нах, как тебя послали и болелы Реала, За Интриги внутри клуба, за тренирорвки по телефону, за посредственность в тактике и за ВОНЬ в Прессе...))) "Звёздочку словил".. Знакомо..)))

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  9. cap26 14.04.2017 21:04 # cap26
    норм горит от совершенной игры в обороне от Аристократов

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  10. mr-terry 14.04.2017 21:02 # mr-terry
    ещё ведь судья!

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