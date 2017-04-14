Конте: "Ибрагимович в лучшей форме за всю свою карьеру"

Тренер "Челси" Антонио Конте предупредил своих защитников, что нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович находится в лучшей форме за всю свою карьеру.

В этом сезоне "красные дьяволы" испытывают серьезные проблемы с забитыми голами, и сложно представить, где бы они находились в Премьер-Лиге, если бы не 17 голов 35-летнего Ибрагимовича, недавно сравнившего себя с Бенжамином Баттоном.



В преддверии воскресного выезда на "Олд Траффорд" Конте похвалил шведского ветерана, но одновременно призвал своих защитников быть на чеку.



"Да, я согласен с тем сравнением, что он сделал, я всегда об этом говорил. Думаю, сейчас Златан находится в лучшей форме за всю свою карьеру. Думаю, он великолепный игрок, игрок топ-уровня".



"Он не только завершает атаки, но и играет на команду. Всегда хорошо, когда ты обладаешь такого рода игроком, потому что он очень хорошо играет на команду. На мой взгляд, Златан является одним из лучших игроков в мире".



"Мы должны показать хорошую организацию в обороне и быть внимательными, потому что он очень опасен в штрафной. Также он опасен, когда получает мяч. Он опасный игрок! По этой причине мои игроки должны быть полностью сосредоточены, но одновременно мы обязаны остановить не только одного игрока, но и всю команду", — цитирует Конте Sky Sports.