Шоу: "Сказал Моуриньо, что докажу его неправоту"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признался, что провел примирительные переговоры с Жозе Моуриньо и теперь надеется доказать, что тренер был неправ, критикуя его на публику.

По ходу этого сезона Моуриньо не раз публично выражал претензии в адрес Шоу, который в прошлую субботу лишь в третий раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе. Однако Люк положительно воспринял критику и теперь собирается на нее отреагировать.



"Мы действительно хорошо поговорили с ним после всех этих слов, что были произнесены. Я совершенно с ним согласен и буду делать то, что он хочет".



"Я всегда упорно трудился, но, возможно, не так упорно, как ему нравится, как он хочет. Мы действительно хорошо поговорили, обсудили все то, что он хочет от меня. Думаю, за прошедшие с тех пор полторы недели я уже сильно изменился — не только на поле, на тренировочной площадке, но и вне этого".



"Теперь мне важно сражаться в остатке сезона и демонстрировать боссу, на что я способен, и чем я могу помочь его команде".



"Вспоминая нашу встречу, я сказал в конце: "Я собираюсь доказать твою неправоту, потому что я верю в это и хочу этого. Не только ради себя, но ради фанатов, что меня поддерживают и присылают ободряющие сообщения", — сообщил Шоу Sky Sports.