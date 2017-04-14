Конте не может выбрать между Канте и Азаром

Антонио Конте Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что не может выбрать между Нголо Канте и Эденом Азаром, которые были номинированы на звание Игрока Года по версии PFA.

Напомним, двое ведущих игроков "Челси" оказались в списке из шести претендентов на самую престижную индивидуальную награду в английском футболе. Нголо с Эденом делают разную работу на поле, но одинаково блестяще, и Конте не может выбрать из них кого-то одного.

"Думаю, это замечательно для них. Быть номинированным на такую награду — это замечательное достижение. Я хочу, чтобы они получили звание Игрока Года, но также я хочу, чтобы они выиграли лигу. Награды важны, но выиграть что-нибудь с командой важнее".

"Мне не нравится делать выбор между двумя своими игроками. Это неправильно. Они заслуживают лучшего, потому что проводят хороший сезон, но я думаю, все мои игроки проводят отличный сезон".

"Я рад за них, потому что это борьба двух моих игроков и четырех игроков из других команд. Я хочу узнать, кто выйдет из нее победителем", — цитирует Конте talkSPORT.

Добавим, что на сей раз Ассоциация профессиональных игроков раздаст свои ежегодные награды в воскресенье 23 апреля.


Метки Азар, Канте, Конте, награды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2017 18:00

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  1. mercys8 14.04.2017 18:43 # mercys8
    Канте перехватит награду PFA

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  2. jesus33 14.04.2017 18:19 # jesus33
    С таким лицом и 2+2 не простая задача.

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  3. rommkaq1- 14.04.2017 18:12 # rommkaq1-
    Канте. а Азар по умолчанию

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  4. chelseafanmd 14.04.2017 18:12 # chelseafanmd
    Все правильно но Канте сам сказал Азару надо давать)

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