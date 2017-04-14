Конте не может выбрать между Канте и Азаром

Наставник "Челси" Антонио Конте заявил, что не может выбрать между Нголо Канте и Эденом Азаром, которые были номинированы на звание Игрока Года по версии PFA.

Напомним, двое ведущих игроков "Челси" оказались в списке из шести претендентов на самую престижную индивидуальную награду в английском футболе. Нголо с Эденом делают разную работу на поле, но одинаково блестяще, и Конте не может выбрать из них кого-то одного.



"Думаю, это замечательно для них. Быть номинированным на такую награду — это замечательное достижение. Я хочу, чтобы они получили звание Игрока Года, но также я хочу, чтобы они выиграли лигу. Награды важны, но выиграть что-нибудь с командой важнее".



"Мне не нравится делать выбор между двумя своими игроками. Это неправильно. Они заслуживают лучшего, потому что проводят хороший сезон, но я думаю, все мои игроки проводят отличный сезон".



"Я рад за них, потому что это борьба двух моих игроков и четырех игроков из других команд. Я хочу узнать, кто выйдет из нее победителем", — цитирует Конте talkSPORT.



Добавим, что на сей раз Ассоциация профессиональных игроков раздаст свои ежегодные награды в воскресенье 23 апреля.