Сезон окончен для Хуана Маты
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что уже не рассчитывает на полузащитника Хуана Мату в остатке сезона.
Как известно, в данный момент в лазарете "красных дьяволов" находится не только Мата, но и защитники Фил Джонс и Крис Смоллинг. Двое последних еще имеют шансы сыграть против "Кристал Пэлас" в заключительном туре Премьер-Лиги 21 мая, а также в финале Лиги Европы 24 мая, если "Юнайтед" туда доберется, но Хуан не успеет восстановиться даже до матча в Стокгольме.
По словам Моуриньо, Мата, второй лучший бомбардир "Юнайтед" в этом сезоне с 10 голами, будет восстанавливаться после операции на пахе еще полтора месяца.
"Конец мая для Маты и середина мая для Фила Джонса и Криса Смоллинга", — Sky Sports приводит ответ Моуриньо на вопрос о сроках восстановления его подопечных.
14.04.2017 17:40
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Последние комментарии:
Здоровья и скорейшего восстановления!
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Жаль. Удачи ему и здоровья
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Здоровья этому парню!
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В Челси этого пенса.
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Здоровья.
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