Сезон окончен для Хуана Маты

Хуан Мата Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что уже не рассчитывает на полузащитника Хуана Мату в остатке сезона.

Как известно, в данный момент в лазарете "красных дьяволов" находится не только Мата, но и защитники Фил Джонс и Крис Смоллинг. Двое последних еще имеют шансы сыграть против "Кристал Пэлас" в заключительном туре Премьер-Лиги 21 мая, а также в финале Лиги Европы 24 мая, если "Юнайтед" туда доберется, но Хуан не успеет восстановиться даже до матча в Стокгольме.

По словам Моуриньо, Мата, второй лучший бомбардир "Юнайтед" в этом сезоне с 10 голами, будет восстанавливаться после операции на пахе еще полтора месяца.

"Конец мая для Маты и середина мая для Фила Джонса и Криса Смоллинга", — Sky Sports приводит ответ Моуриньо на вопрос о сроках восстановления его подопечных.


Метки Манчестер Юнайтед, Мата, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2017 17:40

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Последние комментарии:




  1. skydreams 14.04.2017 18:43 # skydreams
    Здоровья и скорейшего восстановления!

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  2. havedriven 14.04.2017 18:19 # havedriven
    Жаль. Удачи ему и здоровья

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  3. jekatatarin 14.04.2017 18:04 # jekatatarin
    Здоровья этому парню!

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  4. role-playin 14.04.2017 18:02 # role-playin
    В Челси этого пенса.

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  5. largo-winch 14.04.2017 17:46 # largo-winch
    Здоровья.

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