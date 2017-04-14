Сезон окончен для Хуана Маты

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что уже не рассчитывает на полузащитника Хуана Мату в остатке сезона.

Как известно, в данный момент в лазарете "красных дьяволов" находится не только Мата, но и защитники Фил Джонс и Крис Смоллинг. Двое последних еще имеют шансы сыграть против "Кристал Пэлас" в заключительном туре Премьер-Лиги 21 мая, а также в финале Лиги Европы 24 мая, если "Юнайтед" туда доберется, но Хуан не успеет восстановиться даже до матча в Стокгольме.



По словам Моуриньо, Мата, второй лучший бомбардир "Юнайтед" в этом сезоне с 10 голами, будет восстанавливаться после операции на пахе еще полтора месяца.



"Конец мая для Маты и середина мая для Фила Джонса и Криса Смоллинга", — Sky Sports приводит ответ Моуриньо на вопрос о сроках восстановления его подопечных.