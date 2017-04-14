Венгер отказался подтвердить информацию о новом контракте для Санчеса

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер отказался подтвердить, предложил ли его клуб нападающему Алексису Санчесу новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов в неделю.

Накануне английская пресса сообщила, что "канониры" предприняли финальную попытку удержать своего лучшего бомбардира в этом сезоне, предложив Санчесу стать самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги.



На своей пресс-конференции в пятницу Венгер предпочел обойти стороной появившиеся слухи, но одновременно похвалил 28-летнего чилийца.



"Во-первых, я не могу подтвердить, что мы сделали соответствующее предложение. Во-вторых, мы должны учитывать свои финансовые возможности, ведь нам также необходимо платить зарплаты остальной команде".



"О чем можно говорить уверенно, так это о том, что сегодня игроки зарабатывают в неделю столько, сколько 20 лет назад за год. Продолжится ли этот рост? Я не знаю. Мне всегда казалось, что нет, но я заблуждался".



"Я очень рад, что он был номинирован на звание Игрока Года, потому что это его вознаграждение за очень сильный сезон, если смотреть на его показатели".



"У него хорошая результативность, он отдает голевые передачи, и я всегда считал, что сочетание двух этих параметров является отражением класса игрока", — цитирует Венгера Sky Sports.