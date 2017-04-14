Торрес отговаривает Гризманна от перехода в МЮ

Антуан Гризманн и Фернандо Торрес Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес заявил, что у Антуана Гризманна нет никаких причин менять "матрасников" на "Манчестер Юнайтед".

Как известно, главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо уже передал список приоритетных целей на лето боссам клуба. По слухам, на первом месте в шорт-листе португальца находится 26-летний Гризманн.

Сам Антуан отказывается рассуждать о своем клубном будущем, однако Торрес решил сыграть на опережение. По словам бывшего игрока "Ливерпуля", у Гризманна нет никаких причин уходить из "Атлетико".

"Надеюсь, он сможет остаться с нами навсегда. Это нормально, что когда молодой игрок становится одним из лучших в мире, все хотят приобрести его. Но многие другие клубы не смогут предложить то, что может дать "Атлетико" прямо сейчас: борьба за победу в Ла Лиге и в Лиге чемпионов, выступление в одной из самых уважаемых команд в Европе. Поэтому у Антуана нет причин уходить", - цитирует Торреса BBC.



Метки Атлетико, Гризманн, Манчестер Юнайтед, Торрес

Автор foxmcfc   

Дата 14.04.2017 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1723

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Последние комментарии:




  1. sssuso 14.04.2017 16:43 # sssuso
    ему в псж нужно идти. там пару-тройку топовых игрока и нормального тренера и за лч зацепятся.

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  2. largo-winch 14.04.2017 16:34 # largo-winch
    Ого. Норм Торрец до сих пор сикает на Мю.

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  3. dayver 14.04.2017 16:20 # dayver
    Да вообще ему не стоит в Англию ломиться. Либо в Реал\Барсу, либо в Баварию. Ну или остаться в команде, которая нагибает все эти клубы.

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  4. axilles-1992 14.04.2017 16:07 # axilles-1992
    Даже из мадрида струя долетает до мю.

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  5. pushook 14.04.2017 16:06 # pushook
    Сам слинял, а других отговаривает. Соазу видно что прошел школу chelsi

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  6. eakz 14.04.2017 16:02 # eakz
    шило на мыло внатуре

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