Торрес отговаривает Гризманна от перехода в МЮ

Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес заявил, что у Антуана Гризманна нет никаких причин менять "матрасников" на "Манчестер Юнайтед".

Как известно, главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо уже передал список приоритетных целей на лето боссам клуба. По слухам, на первом месте в шорт-листе португальца находится 26-летний Гризманн.



Сам Антуан отказывается рассуждать о своем клубном будущем, однако Торрес решил сыграть на опережение. По словам бывшего игрока "Ливерпуля", у Гризманна нет никаких причин уходить из "Атлетико".



"Надеюсь, он сможет остаться с нами навсегда. Это нормально, что когда молодой игрок становится одним из лучших в мире, все хотят приобрести его. Но многие другие клубы не смогут предложить то, что может дать "Атлетико" прямо сейчас: борьба за победу в Ла Лиге и в Лиге чемпионов, выступление в одной из самых уважаемых команд в Европе. Поэтому у Антуана нет причин уходить", - цитирует Торреса BBC.