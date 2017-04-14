Торрес отговаривает Гризманна от перехода в МЮ
Нападающий "Атлетико" Фернандо Торрес заявил, что у Антуана Гризманна нет никаких причин менять "матрасников" на "Манчестер Юнайтед".
Как известно, главный тренер "дьяволов" Жозе Моуриньо уже передал список приоритетных целей на лето боссам клуба. По слухам, на первом месте в шорт-листе португальца находится 26-летний Гризманн.
Сам Антуан отказывается рассуждать о своем клубном будущем, однако Торрес решил сыграть на опережение. По словам бывшего игрока "Ливерпуля", у Гризманна нет никаких причин уходить из "Атлетико".
"Надеюсь, он сможет остаться с нами навсегда. Это нормально, что когда молодой игрок становится одним из лучших в мире, все хотят приобрести его. Но многие другие клубы не смогут предложить то, что может дать "Атлетико" прямо сейчас: борьба за победу в Ла Лиге и в Лиге чемпионов, выступление в одной из самых уважаемых команд в Европе. Поэтому у Антуана нет причин уходить", - цитирует Торреса BBC.
14.04.2017 16:00
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ему в псж нужно идти. там пару-тройку топовых игрока и нормального тренера и за лч зацепятся.
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Ого. Норм Торрец до сих пор сикает на Мю.
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Да вообще ему не стоит в Англию ломиться. Либо в Реал\Барсу, либо в Баварию. Ну или остаться в команде, которая нагибает все эти клубы.
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Даже из мадрида струя долетает до мю.
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Сам слинял, а других отговаривает. Соазу видно что прошел школу chelsi
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шило на мыло внатуре
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