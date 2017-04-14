Компани остается в планах Гвардиолы

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола заявил, что капитан Венсан Компани остается в его планах на будущий сезон.

Если верить авторитетному изданию The Telegraph, грядущим летом "горожане" могут избавиться сразу от 18 игроков, в том числе от Компани. Бельгийца замучили травмы, из-за чего его будущее на "Этихад" тоже оказалось под вопросом.



На пресс-конференции в четверг Гвардиолу попросили уточнить, действительно ли он собирается продать Венсана в другой клуб. В ответ Пеп заявил, что по-прежнему рассчитывает на 30-летнего защитника.



"Я уверен, что он способен проводить по два матча в неделю - возможно, это произойдет уже в следующем сезоне. После игры с "Челси" у него возникли проблемы с ногой, и мы просто не хотели им рисковать".



"Конечно, хорошей новостью было то, что он вообще смог отыграть все 90 минут и провел их на высочайшем уровне. Спустя два-три дня после матча с "Челси" мы убедились, что он готов к следующей игре".



"Входит ли Венсан в мои планы на следующий сезон? Разумеется, да: его действующий контракт рассчитан на будущий год", - приводит слова Гвардиолы ESPN.