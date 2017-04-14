Клопп удивлен, что Мане не номинирован на Игрока Года

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп удивлен, что вингер Садио Мане не попал в список номинантов на звание Игрока Года.

Накануне ассоциация профессиональных игроков (PFA) определилась со списком кандидатов на престижную награду, включив в шорт-лист Эдена Азара и Нголо Канте из "Челси", Златана Ибрагимовича из "Манчестер Юнайтед", Ромелу Лукаку из "Эвертона", а также Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Алексиса Санчеса, представляющего "Арсенал".



По словам Клоппа, PFA отобрала хороших игроков, но он по-прежнему удивлен, почему места не хватило для 25-летнего Мане, сделавшего 18 результативных действий в этом сезоне.



"Разве Садио не попал в число номинантов? Тогда кто попал в окончательный список? Что ж, все это, безусловно, хорошие игроки, но меня немного удивляет, что Мане не оказалось в их числе", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.