Клопп удивлен, что Мане не номинирован на Игрока Года

Садио Мане и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп удивлен, что вингер Садио Мане не попал в список номинантов на звание Игрока Года.

Накануне ассоциация профессиональных игроков (PFA) определилась со списком кандидатов на престижную награду, включив в шорт-лист Эдена Азара и Нголо Канте из "Челси", Златана Ибрагимовича из "Манчестер Юнайтед", Ромелу Лукаку из "Эвертона", а также Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Алексиса Санчеса, представляющего "Арсенал".

По словам Клоппа, PFA отобрала хороших игроков, но он по-прежнему удивлен, почему места не хватило для 25-летнего Мане, сделавшего 18 результативных действий в этом сезоне.

"Разве Садио не попал в число номинантов? Тогда кто попал в окончательный список? Что ж, все это, безусловно, хорошие игроки, но меня немного удивляет, что Мане не оказалось в их числе", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.



Метки Клопп, Ливерпуль, Мане

Автор foxmcfc   

Дата 14.04.2017 14:00

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  1. sashafedorov86 14.04.2017 15:34 # sashafedorov86
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  2. chicha-kz 14.04.2017 14:48 # chicha-kz
    По идее Мане должен был попасть, все таки тащил команду.

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  3. golokante 14.04.2017 14:27 # golokante
    По-моему, это просто цирк. Зачем вообще собирать кучу игроков, если очевидно, кто лучший игрок. Посмотрите цену игрока на мировом трансферном рынке и все станет понятно. Потому как цена эта есть прямое отражение качества игрока. Никто в этом мире деньги просто так не подарит за красивые глаза. И если за Азара Реал готов выложить 100 миллионов, то че здесь вообще базарить. Они вдвоем с Канте стоят как половина стартового состава Арсенала.

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  4. jack-willsher 14.04.2017 14:11 # jack-willsher
    не ваш воспитанник.

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  5. abse 14.04.2017 14:10 # abse
    Это всё потому что он чёрный =)

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  6. largo-winch 14.04.2017 14:02 # largo-winch
    красавчик! наш воспитанник тащит колбасу!

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