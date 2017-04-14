Клопп удивлен, что Мане не номинирован на Игрока Года
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп удивлен, что вингер Садио Мане не попал в список номинантов на звание Игрока Года.
Накануне ассоциация профессиональных игроков (PFA) определилась со списком кандидатов на престижную награду, включив в шорт-лист Эдена Азара и Нголо Канте из "Челси", Златана Ибрагимовича из "Манчестер Юнайтед", Ромелу Лукаку из "Эвертона", а также Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Алексиса Санчеса, представляющего "Арсенал".
По словам Клоппа, PFA отобрала хороших игроков, но он по-прежнему удивлен, почему места не хватило для 25-летнего Мане, сделавшего 18 результативных действий в этом сезоне.
"Разве Садио не попал в число номинантов? Тогда кто попал в окончательный список? Что ж, все это, безусловно, хорошие игроки, но меня немного удивляет, что Мане не оказалось в их числе", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.
14.04.2017 14:00
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По идее Мане должен был попасть, все таки тащил команду.
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По-моему, это просто цирк. Зачем вообще собирать кучу игроков, если очевидно, кто лучший игрок. Посмотрите цену игрока на мировом трансферном рынке и все станет понятно. Потому как цена эта есть прямое отражение качества игрока. Никто в этом мире деньги просто так не подарит за красивые глаза. И если за Азара Реал готов выложить 100 миллионов, то че здесь вообще базарить. Они вдвоем с Канте стоят как половина стартового состава Арсенала.
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не ваш воспитанник.
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Это всё потому что он чёрный =)
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красавчик! наш воспитанник тащит колбасу!
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