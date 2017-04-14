Коста надеется играть с Азаром долгие годы

Нападающий "Челси" Диего Коста надеется, что сможет долгие годы играть в одной связке с плеймейкером Эденом Азаром.

Как известно, фигурой 26-летнего Азара активно интересуется мадридский "Реал". "Сливочные" рассматривают Эдена в качестве приоритетной цели на трансферном рынке.



Коста надеется, что по окончании сезона их связка с бельгийцем не разрушится, и Азар останется на "Стэмфорд Бридж". Диего рассчитывает, что его взаимопонимание с Эденом выйдет на новый уровень.



"Играть с Эденом – это нечто прекрасное. Вы выходите на поле и одновременно наслаждаетесь тем, что он вытворяет против соперников. Я знаю, когда он передаст мяч мне, а я знаю, когда он хочет получить мяч от меня, чтобы завершить атаку".



"Он футболист, который поражает меня каждый день, у него огромный потенциал. Мы отлично ладим во время игры, и я надеюсь, что мы останемся вместе в течение очень долгого времени", - цитирует Косту Evening Standard.