Коста надеется играть с Азаром долгие годы

Эден Азар и Диего Коста Нападающий "Челси" Диего Коста надеется, что сможет долгие годы играть в одной связке с плеймейкером Эденом Азаром.

Как известно, фигурой 26-летнего Азара активно интересуется мадридский "Реал". "Сливочные" рассматривают Эдена в качестве приоритетной цели на трансферном рынке.

Коста надеется, что по окончании сезона их связка с бельгийцем не разрушится, и Азар останется на "Стэмфорд Бридж". Диего рассчитывает, что его взаимопонимание с Эденом выйдет на новый уровень.

"Играть с Эденом – это нечто прекрасное. Вы выходите на поле и одновременно наслаждаетесь тем, что он вытворяет против соперников. Я знаю, когда он передаст мяч мне, а я знаю, когда он хочет получить мяч от меня, чтобы завершить атаку".

"Он футболист, который поражает меня каждый день, у него огромный потенциал. Мы отлично ладим во время игры, и я надеюсь, что мы останемся вместе в течение очень долгого времени", - цитирует Косту Evening Standard.



Метки Азар, Коста, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 14.04.2017 13:00

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  1. winnerd 14.04.2017 13:28 # winnerd
    разорвут пригородных на старом трафорде

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  2. sexan 14.04.2017 13:11 # sexan
    Нет уж Диего, досвидос.

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