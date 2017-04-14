Торрес: "Джеррард – лучший, с кем мне доводилось играть"
Бывший нападающий "Ливерпуля" Фернандо Торрес признался, что Стивен Джеррард — лучший партнер, с кем ему довелось поиграть в своей карьере.
В период выступлений за мерсисайдский клуб Торрес был настоящей грозой для защитников Премьер-Лиги. Фернандо демонстрировал великолепное взаимопонимание с Джеррардом, ассистировавшим ему из центра поля. По словам испанца, он до сих пор не встретил партнера по команде лучше.
"Он был всем, в чем я нуждался на поле. Все в одном игроке! Я был большим поклонником Стиви еще до перехода в "Ливерпуль", но играть с ним оказалось еще лучше, чем я себе представлял".
"Он был на голову лучше всех тех, с кем мне когда-либо доводилось играть, и я бы не отказаться снова поиграть вместе с ним", — сообщил Торрес BBC.
14.04.2017 12:00
Просмотров: 133
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Он был на голову лучше всех тех, с кем мне когда-либо доводилось играть, и я бы не отказаться снова поиграть вместе с ним.Ведь все трофеи которые у меня могли бы быть я выиграл с беспонтовыми игроками чукотско-казахского клуба Челси", — сообщил Торрес BBC.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий