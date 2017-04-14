Клопп заметил, как играет Сако за "Кристал Пэлас"

Мамаду Сако Наставник "Ливерпуля" Юрген Колпп признался, что не оставил без внимания отличную игру своего защитника Мамаду Сако в аренде за "Кристал Пэлас".

Перебравшись на "Селхерст Парк" в январе, Сако помог "орлам" выиграть пять из шести последних матчей Премьер-Лиги, включая яркие победы над "Челси" и "Арсеналом".

Уже сейчас к Клоппу слышны призывы вернуть 27-летнего француза на "Энфилд". Да и сам Мамаду на днях заявил, что был бы счастлив снова надеть футболку "Ливерпуля". Однако Юрген откладывает соответствующее решение на лето.

"Я смотрю многие матчи Премьер-Лиги, поэтому в том числе смотрю за "Кристал Пэлас". Я вижу, как он играет, и все такое".

"Однако в данный момент мне нечего сказать. Как и все остальные, мы не раскрываем свои планы на следующий сезон, обсуждая их за закрытыми дверьми. В момент, когда нам будет, что сказать, мы скажем", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.


Метки Клопп, Кристал Пэлас, Ливерпуль, Сако

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. chr1s8rown 14.04.2017 11:47 # chr1s8rown
    сахо-ван дейк чисто

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  2. desower 14.04.2017 11:29 # desower
    с матипом забетонируют оборону колбасных, а то заеб...л ливер со своими ляпами в обороне от всяких клаванов и ловренов.

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  3. largo-winch 14.04.2017 11:15 # largo-winch
    у Клоппа новые очки?

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  4. dexter 14.04.2017 11:02 # dexter
    На фиг не нужны никакие ван Дейки, просто верните этого топаря домой.

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