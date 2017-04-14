Клопп заметил, как играет Сако за "Кристал Пэлас"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Колпп признался, что не оставил без внимания отличную игру своего защитника Мамаду Сако в аренде за "Кристал Пэлас".

Перебравшись на "Селхерст Парк" в январе, Сако помог "орлам" выиграть пять из шести последних матчей Премьер-Лиги, включая яркие победы над "Челси" и "Арсеналом".



Уже сейчас к Клоппу слышны призывы вернуть 27-летнего француза на "Энфилд". Да и сам Мамаду на днях заявил, что был бы счастлив снова надеть футболку "Ливерпуля". Однако Юрген откладывает соответствующее решение на лето.



"Я смотрю многие матчи Премьер-Лиги, поэтому в том числе смотрю за "Кристал Пэлас". Я вижу, как он играет, и все такое".



"Однако в данный момент мне нечего сказать. Как и все остальные, мы не раскрываем свои планы на следующий сезон, обсуждая их за закрытыми дверьми. В момент, когда нам будет, что сказать, мы скажем", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.