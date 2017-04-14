Клопп заметил, как играет Сако за "Кристал Пэлас"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Колпп признался, что не оставил без внимания отличную игру своего защитника Мамаду Сако в аренде за "Кристал Пэлас".
Перебравшись на "Селхерст Парк" в январе, Сако помог "орлам" выиграть пять из шести последних матчей Премьер-Лиги, включая яркие победы над "Челси" и "Арсеналом".
Уже сейчас к Клоппу слышны призывы вернуть 27-летнего француза на "Энфилд". Да и сам Мамаду на днях заявил, что был бы счастлив снова надеть футболку "Ливерпуля". Однако Юрген откладывает соответствующее решение на лето.
"Я смотрю многие матчи Премьер-Лиги, поэтому в том числе смотрю за "Кристал Пэлас". Я вижу, как он играет, и все такое".
"Однако в данный момент мне нечего сказать. Как и все остальные, мы не раскрываем свои планы на следующий сезон, обсуждая их за закрытыми дверьми. В момент, когда нам будет, что сказать, мы скажем", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
14.04.2017 11:00
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Последние комментарии:
сахо-ван дейк чисто
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с матипом забетонируют оборону колбасных, а то заеб...л ливер со своими ляпами в обороне от всяких клаванов и ловренов.
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у Клоппа новые очки?
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На фиг не нужны никакие ван Дейки, просто верните этого топаря домой.
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