Овермарс не исключает свое возвращение в "Арсенал"

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс поведал, что не исключает свой переход в "Арсенал".

По слухам, те проблемы, с которыми "канониры" столкнулись в этом сезоне, навели руководство лондонского клуба на мысли о создании должности спортивного директора.



Предполагается, что спортивный директор ограничит власть Арсена Венгера и впоследствии обеспечит безболезненный переход от 67-летнего француза к преемнику на тренерском мостике.



Фаворитом на роль спортивного директора "Арсенала" называется Овермарс, который с 2012 года трудится в аналогичной должности в "Аяксе". И Марк не исключает свое возвращение в клуб, где он провел три сезона в качестве игрока.



"Я достаточно хорошо знаю клуб и всегда поддерживал связь с "Арсеналом". Будучи игроком, у меня были амбиции проверить себя в Европе, за пределами Голландии. Так же я могу поступить и в будущем".



"Думаю, у "Арсенала" есть список имен, и я нахожусь в нем. Это не выглядит странно, ведь я хорошо провел время в "Арсенале". Но я лишь недавно заключил новый контракт с "Аяксом", — цитирует Овермарса Daily Express.