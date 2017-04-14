Овермарс не исключает свое возвращение в "Арсенал"

Марк Овермарс Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс поведал, что не исключает свой переход в "Арсенал".

По слухам, те проблемы, с которыми "канониры" столкнулись в этом сезоне, навели руководство лондонского клуба на мысли о создании должности спортивного директора.

Предполагается, что спортивный директор ограничит власть Арсена Венгера и впоследствии обеспечит безболезненный переход от 67-летнего француза к преемнику на тренерском мостике.

Фаворитом на роль спортивного директора "Арсенала" называется Овермарс, который с 2012 года трудится в аналогичной должности в "Аяксе". И Марк не исключает свое возвращение в клуб, где он провел три сезона в качестве игрока.

"Я достаточно хорошо знаю клуб и всегда поддерживал связь с "Арсеналом". Будучи игроком, у меня были амбиции проверить себя в Европе, за пределами Голландии. Так же я могу поступить и в будущем".

"Думаю, у "Арсенала" есть список имен, и я нахожусь в нем. Это не выглядит странно, ведь я хорошо провел время в "Арсенале". Но я лишь недавно заключил новый контракт с "Аяксом", — цитирует Овермарса Daily Express.


Метки Арсенал, Аякс, Овермарс

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2017 10:00

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  1. chelsealondon 14.04.2017 10:08 # chelsealondon
    Норм игрок был...

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  2. dred 14.04.2017 10:06 # dred
    В арсенал все хотят, но не каждый сможет.

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