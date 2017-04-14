"Лестеру" нужен Бен Гибсон

"Лестер" готов обновить свой трансферный рекорд ради приобретения центрального защитника "Мидлсбро" Бена Гибсона.

В этом сезоне "речники" являются одной из лучших команд Премьер-Лиги по показателям игры в обороны, пропустив только 37 голов, однако слабость других линий привела к тому, что "Боро" прочно обосновался в зоне вылета и совсем скоро, вероятно, вернется в Чемпионшип.



Однако у Гибсона, одного из лучших игроков "Боро" в этом сезоне, есть все шансы остаться в Премьер-Лиге. Своей отличной игрой Бен, в прошлом месяце награжденный вызовом в сборную Англии, заинтересовал целый ряд клубов высшего дивизиона.



Как сообщает The Telegraph, среди заинтересованных в 24-летнем защитнике клубов значатся "Ливерпуль", "Челси" и "Стоук", однако "Лестер" надеется опередить своих конкурентов, не пожалев на это денег.



Приглашение новичка в центр обороны является главным приоритетом "лис" на грядущее лето, поскольку Уэс Морган с Робертом Хутом уже не молоды, и в их игре все чаще случаются сбои. Гибсон видится чемпионам Премьер-Лиги идеальным кандидатом на эту роль.



Ожидается, что президент "Боро" Стив Гибсон попросит за своего племянника около 30 миллионов фунтов, и "Лестер" готов выложить такую сумму, которая бы стала рекордной для клуба с "Кинг Пауэр".