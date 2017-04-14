Почеттино: "Тоттенхэм" сражается за нечто большее, чем финишировать выше "Арсенала"

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его команда не стремится опередить "Арсенал", поскольку конкурирует не с безнадежно отставшим соседом, а с лидирующим в Премьер-Лиге "Челси".

В этом сезоне болельщики "канониров" имеют все шансы остаться без так называемого St Totteringham's Day — дня, когда "шпоры" лишаются математических шансов опередить команду Арсена Венгера.



С 1995 года "Тоттенхэм" всегда оставался в тени своих соседей, но на сей раз эта традиция, скорее всего, прервется, ведь подопечные Почеттино имеют уже 14 очков преимущества над "Арсеналом". Однако мысли Маурисио на остаток сезона совсем о другом.



"Думаю, мы играем и сражаемся за нечто большее. Если вы посмотрите на картину в большем масштабе, то увидите, что мы стараемся сократить дистанцию до "Челси". Думаю, сегодня дистанция между нами и "Арсеналом" не важна".



"Важнее всего для нас делать свою работу, стараться выигрывать матчи и сокращать дистанцию до "Челси", — цитирует Почеттино talkSPORT.



Добавим, что предстоящий уикенд может подарить "шпорам" еще одну возможность приблизиться к лидеру. Дело в том, что "Челси" ждет сложнейший выезд к "Манчестер Юнайтед", тогда как "Тоттенхэм" принимает дома "Борнмут".