Почеттино: "Тоттенхэм" сражается за нечто большее, чем финишировать выше "Арсенала"
Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что его команда не стремится опередить "Арсенал", поскольку конкурирует не с безнадежно отставшим соседом, а с лидирующим в Премьер-Лиге "Челси".
В этом сезоне болельщики "канониров" имеют все шансы остаться без так называемого St Totteringham's Day — дня, когда "шпоры" лишаются математических шансов опередить команду Арсена Венгера.
С 1995 года "Тоттенхэм" всегда оставался в тени своих соседей, но на сей раз эта традиция, скорее всего, прервется, ведь подопечные Почеттино имеют уже 14 очков преимущества над "Арсеналом". Однако мысли Маурисио на остаток сезона совсем о другом.
"Думаю, мы играем и сражаемся за нечто большее. Если вы посмотрите на картину в большем масштабе, то увидите, что мы стараемся сократить дистанцию до "Челси". Думаю, сегодня дистанция между нами и "Арсеналом" не важна".
"Важнее всего для нас делать свою работу, стараться выигрывать матчи и сокращать дистанцию до "Челси", — цитирует Почеттино talkSPORT.
Добавим, что предстоящий уикенд может подарить "шпорам" еще одну возможность приблизиться к лидеру. Дело в том, что "Челси" ждет сложнейший выезд к "Манчестер Юнайтед", тогда как "Тоттенхэм" принимает дома "Борнмут".
14.04.2017 08:00
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В прошлом году петухи так кудахтали голосисто а сами в последнем матче покерных пропустили в таблице.
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