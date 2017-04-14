Дрогба: "Для "Челси" было бы замечательно вернуть Лукаку"

Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба считает, что для "синих" было бы "замечательно" вернуть из "Эвертона" Ромелу Лукаку.

Как известно, Лукаку отказался от нового контракта с "ирисками", и это может подтолкнуть мерсисайдский клуб к продаже бельгийского бомбардира грядущим летом. В связи с этим Дрогба считает, что Ромелу заслуживает второго шанса на "Стэмфорд Бридж".



"Если он вернется в "Челси", то это было бы замечательно для клуба. Он знает это место, и я думаю, он хочет доказать, что может быть успешным здесь. Ранее у него не было возможности для этого".



"Он хочет быть лучшим. Он по-настоящему упорно трудится. Я всегда подстегиваю его. Когда он забивает гол, я ожидаю от него двух. У нас очень хорошие отношения".



"Я считаю его своим младшим братом. Он очень хороший малый. Он очень хороший игрок, но также отличный человек. Я очень хорошо его знаю и знаю, что он планирует. Но вам не скажу", — цитирует Лукаку Liverpool Echo.



Меж тем, главный тренер "Эвертона" Рональд Куман подтвердил, что попытка поговорить Лукаку и переубедить его насчет нового контракта провалилась.



"Он сказал, что не подпишет новый контракт. Нет, я не знаю, куда он хочет уйти. Может быть, Дрогба позвонит мне и расскажет", — сообщил Куман на пресс-конференции в четверг.