Дрогба: "Для "Челси" было бы замечательно вернуть Лукаку"

Ромелу Лукаку Бывший нападающий "Челси" Дидье Дрогба считает, что для "синих" было бы "замечательно" вернуть из "Эвертона" Ромелу Лукаку.

Как известно, Лукаку отказался от нового контракта с "ирисками", и это может подтолкнуть мерсисайдский клуб к продаже бельгийского бомбардира грядущим летом. В связи с этим Дрогба считает, что Ромелу заслуживает второго шанса на "Стэмфорд Бридж".

"Если он вернется в "Челси", то это было бы замечательно для клуба. Он знает это место, и я думаю, он хочет доказать, что может быть успешным здесь. Ранее у него не было возможности для этого".

"Он хочет быть лучшим. Он по-настоящему упорно трудится. Я всегда подстегиваю его. Когда он забивает гол, я ожидаю от него двух. У нас очень хорошие отношения".

"Я считаю его своим младшим братом. Он очень хороший малый. Он очень хороший игрок, но также отличный человек. Я очень хорошо его знаю и знаю, что он планирует. Но вам не скажу", — цитирует Лукаку Liverpool Echo.

Меж тем, главный тренер "Эвертона" Рональд Куман подтвердил, что попытка поговорить Лукаку и переубедить его насчет нового контракта провалилась.

"Он сказал, что не подпишет новый контракт. Нет, я не знаю, куда он хочет уйти. Может быть, Дрогба позвонит мне и расскажет", — сообщил Куман на пресс-конференции в четверг.


Метки Дрогба, Лукаку, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 14.04.2017 07:00

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  1. reeker 14.04.2017 07:32 # reeker
    Ну тут всё очевидно.

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  2. chelsea-69 14.04.2017 07:29 # chelsea-69
    Вот не надо тут панибратство разводить. Как сказали бы хохлы, это вам не Рассия

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  3. deathshot19 14.04.2017 07:16 # deathshot19
    Ты там "Лукаку" вместо "Дрогба" влепил. Исправляй, дружище.

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  4. meshuggah 14.04.2017 07:10 # meshuggah
    welcome bratishka

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