Озил определится со своим будущим летом

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил подтвердил, что не собирается обсуждать свое будущее в клубе до окончания сезона.

Накануне издание Evening Standard сообщило в эксклюзивном материале, что "канониры" уже предложили Алексису Санчесу новый контракт с зарплатой в 300 тысяч фунтов и теперь готовы сделать аналогичное предложение Озилу.



Тем не менее, в данный момент 28-летний игрок сборной Германии предпочитает не отвлекаться от игры в футбол и все еще надеется финишировать в топ-4 Премьер-Лиги. Лишь после завершения сезона Озил будет готов обсудить продление своего истекающего в следующем году контракта.



"Думаю, в данный момент было бы неправильно думать об этом, забегать вперед и отвлекаться. В данный момент команда переживает сложный период, и на данной стадии я не важен. Никто из игроков не важен — важен клуб".



"У нас есть цели, которые мы все еще надеемся достичь в этом сезоне. Еще ничего не потеряно. Мы отчаянно хотим попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон".



"Поэтому мы поговорим летом и все поясним, но в данный момент важен лишь "Арсенал", а не я или кто-либо из игроков — только клуб. Мы обязаны сражаться и делать то, на что способны", — сообщил Озил Sky Sports.