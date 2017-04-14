Моуриньо: "Мы должны были прикончить матч"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо назвал "положительным" ничейный результат против "Андерлехта", но призвал свою команду научиться "убивать матчи".

Довольно легко реализовав игровое преимущество в первом тайме первого матча 1/4 финала Лиги Европы, "красные дьяволы" не смогли забить второй гол. Порой "Юнайтед" действовал просто по-пижонски и в конце концов был за это наказан, позволив "Андерлехту" забить первым же ударом в створ (1:1). В связи с этим у Жозе вновь возникли претензии к игрокам атакующей группы.



"На месте защитника "Манчестер Юнайтед" я был бы очень расстроен атакующими игроками, потому что они должны были прикончить матч, но они этого не сделали".



"Это положительный результат, но я думаю, он должен был быть гораздо лучше, и мы можем винить только себя. Во втором тайме игра давалась нам легко, но мы не использовали свой инстинкт при атаках".



"Мы слишком легко теряли мяч, наши контратаки тормозились из-за небрежных решений, и мы давали сопернику возможности проводить свои контратаки".



"Я бы сказал, что команда сыграла сильно в плане оборонительных действий. Лингард, Мхитарян, Рэшфорд, — при обороне у них была полная свободна действий. Мы очень сильно оборонялись — не только защитники, но вся команда".



"Однако при контратаках у команды возникают проблемы. Мы не можем так часто терять мяч. Дело не только в упущенных моментах, потому что мы упустили не так много моментов — дело в полумоментах. Мне казалось, что у нас есть все условия создавать опасные моменты".



"Иногда ты должен сыграть в касание и двигаться дальше, иногда ты должен принять мяч и оставить его себе. Все нужно делать правильно. Иногда наши решения не были правильными, и это происходит с нами весь сезон", — цитирует Моуриньо The Independent.